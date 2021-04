Il cielo, pian piano, si va schiarendo - BergamoNews

Con Maurizio Sabatino del Centro Meteo Lombardo andiamo a scopriee se il tempo cambierà a Bregamo o se la pioggia proseguirà ancora.

ANALISI GENERALE

Il lento progredire verso levante della saccatura scandinava, limitato dalla presenza di un blocco altopressorio stazionario sul territorio siberiano, favorirà la discesa di fredde correnti settentrionali. Sulla Lombardia graduale diradamento della nuvolosità durante la giornata. Da mercoledì pomeriggio un nuovo impulso di aria fredda in quota, favorirà la formazione di nuvolosità cumuliforme associata a locali e sporadiche precipitazioni, più probabili lungo le aree pedemontane e centrali della regione. Temperature minime in calo.

Martedì 13 aprile 2021

Tempo Previsto: Al mattino molto nuvoloso con precipitazioni sui settori orientali della regione, Cremonese, Mantovano e Bresciano. Schiarite sui settori centro occidentali. Residue precipitazioni nevose al mattino su Valtellina e Adamello a quote superiori ai 1000 metri. Nel corso del pomeriggio le schiarite si estenderanno su gran parte del territorio, più ampie su quelli occidentali, con possibili, locali e deboli precipitazioni su Bresciano e Bergamasca. Diradamento della nuvolosità dal tardo pomeriggio.

Temperature: Minime in calo con valori compresi tra +6/+8. Massime in calo ad est con valori compresi tra +11/+13 in lieve aumento ad ovest con valori attorno ai +15/+16.

Mercoledì 14 aprile 2021

Tempo Previsto: Sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Durante le ore centrali della giornata, sviluppo di nuvolosità cumuliforme su gran parte della regione, con locali precipitazioni pomeridiane, localmente a carattere di rovescio, lungo i rilievi settentrionali del Varesotto e del Comasco.

Temperature: Minime in calo con valori compresi tra +3/+6. Massime comprese tra +13/+14.

Giovedì 15 aprile 2021

Tempo Previsto: Giornata caratterizzata da cielo irregolarmente nuvoloso per sviluppo di nuvolosità cumuliforme. Nuvolosità compatta lungo la fascia Pedemontana e Prealpina con associate precipitazioni, localmente a carattere di rovescio. Graduale attenuazione della nuvolosità dal tardo pomeriggio.

Temperature: Minime stazionarie o in lieve calo, con valori compresi tra +3/+6. Massime comprese tra +12/+14.