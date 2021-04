Dopo 12 anni la senatrice Simona Pergreffi si dimette da consigliere ad Azzano - BergamoNews

Lunedì si è dimessa dal Consiglio comunale di Azzano San Paolola senatrice della Lega Simona Pergreffi, dopo 12 anni trascorsi tra i banchi della maggioranza. “La decisione è stata naturalmente presa in accordo col gruppo, Azzano in testa – spiega il sindaco Lucio De Luca -. Tra le motivazioni c’è senz’altro l’impegno come senatrice che sicuramente la assorbe tanto ma, principalmente, c’è l’intenzione, espressa anche nel nostro programma elettorale, di far partecipare all’attività amministrativa e di formare dei giovani, in modo che possano portare nuove idee e nuove energie e, in futuro, possano proporsi come amministratori già preparati. Così, al posto di Simona, entrerà in consiglio comunale Davide Fazio portando a 3 il numero di consiglieri ‘under 30’ del nostro gruppo”.

Commenta Simona Pergreffi: “Ho presentato le mie dimissioni da consigliere comunale e capogruppo di Azzano in Testa. Ho passato quasi 12 anni in comune, di cui 10 da sindaco. È stata un’esperienza stupenda a servizio della comunità in cui sono nata e cresciuta. Non ero mai stata neppure in un consiglio comunale, sono partita da zero e mai avrei pensato a 38 anni di scoprire un modo diverso e così intenso di vivere: impegnarsi per i tuoi cittadini e condividere con loro sia i problemi che le soddisfazioni. Ora però faccio un passo di lato. Due i motivi: il primo nasce dalla difficoltà di non riuscire a dedicarmi come vorrei, causa impegni istituzionali e professionali, al ruolo in comune. Il secondo, lasciare spazio a un giovane, Davide Fazio, molto in gamba, per far crescere la squadra. Ringrazio tutto il gruppo di Azzano in Testa a cominciare dall’amico e sindaco Lucio De Luca, gli assessori e consiglieri vecchi e nuovi, e tutti i militanti e sostenitori della sezione della Lega azzanese, in primis Il segretario Giancarlo Persico. In questi anni ho conosciuto persone che lavorano negli uffici con cui si è creato un rapporto molto speciale, che è andato oltre al lavoro e che non posso che ringraziare per tutto quello che hanno fatto e che stanno facendo. Un grazie sentito e di cuore ovviamente anche a tutti i cittadini, sia a quelli che ci hanno dato fiducia, che a quelli che a volte hanno avanzato critiche, ma per il bene del paese. Continuerò comunque a collaborare dall’esterno per la comunità di Azzano”.

E il neo consigliere Davide Fazio, responsabile comunicazione Lega giovani Bergamo ringrazia “la nostra senatrice. Ti sarò sempre grato per l’opportunità che mi hai concesso. Sostituire la nostra sindaca per ben 10 anninon sarà per niente facile. Ciò mi da una grande carica e stimolo per il lavoro che verrà: farò tutto il necessario per sostenere i nostri concittadini, con il lavoro del nostro gruppo consiliare Azzano in testa. Un grazie va anche al nostro sindaco che mi ha fortemente voluto in questo progetto, progetto per il territorio azzanese e la sua popolazione. Un grazie anche (e soprattutto) a chi mi ha sostenuto votandomi il 26 maggio 2019”.