Confindustria, aggregare Bergamo e Brescia? Pasini: “Le condizioni ci sono” - BergamoNews

“Brescia e Bergamo hanno molti terreni dove si sviluppano sinergie. Con i bergamaschi ci troviamo spesso ad affrontare le stesse questioni, a partire dalle similitudini del tessuto imprenditoriale che ci caratterizza. Non a caso siamo stati nominati congiuntamente a Capitale Italiana della Cultura per il 2023. Tutto sommato, esclusa la questione calcistica (sorride, ndr), siamo cugini. Mi sono già confrontato sulla questione con Scaglia e Riva, i presidenti di Confindustria di Bergamo e di Lecco e Sondrio, e – anche se non sarò io personalmente ad impostare una eventuale aggregazione tra i nostri territori, dato che il mio mandato è in scadenza – è evidente che l’unione tra le nostre realtà costituirebbe il più grande sistema di associazione territoriale manifatturiera. Vorrei però precisare che parlare per province o per regioni è a mio parere limitante: le nostre imprese già da tempo hanno superato i confini geografici e sono orientate ormai verso il mondo europeo. Trovo quindi più opportuno parlare più ampiamente di territori. In questo senso quindi anche con Verona, che pur ha un tessuto imprenditoriale decisamente diverso da quello che si trova da noi, si può andare nella direzione della costruzione di un grande hub lombardo-veneto: a patto che guardi, questo sì, sempre verso l’Europa”.

Sono le dichiarazioni che Giuseppe Pasini, presidente di Confindustria Brescia, ha rilasciato in un’intervista a Filiberto Zovico, direttore di Veneziepost.it.

Pasini afferma anche che con Confindustria Bergamo “il confronto è stato avviato”. Confindustria Bergamo intanto tace, presa dalle tappe da raggiungere per l’aggregazione con la territoriale di Lecco e Sondrio che si concluderà a giugno 2022. Di certo non è un’ipotesi impossibile, soprattutto dopo le parole di Pasini.

Anche se a chiudere questa possibile ipotesi con il presidente della Bergamo, Stefano Scaglia, ci sarà Franco Gussalli Beretta, presidente dello storico gruppo armiero di Gardone Valtrompia, Fabbrica d’Armi Pietro Beretta Spa, è il presidente designato di Confindustria Brescia per il quadriennio 2021-2025. Scelto proprio lo scorso giovedì 8 aprile.