Centro per l'Età Evolutiva: "Supportiamo bambini e ragazzi nel percorso di crescita" - BergamoNews

L’infanzia e l’adolescenza sono fasi molto delicate della nostra vita. In questo periodo si osservano tanti cambiamenti che avvengono sul piano fisico, cognitivo, affettivo e comportamentale: l’inserimento nella scuola, l’integrazione con i coetanei e l’apprendimento delle regole sociali sono solo alcune delle situazioni che il bambino e l’adolescente si trovano ad affrontare e non è raro che durante queste esperienze incontrino delle difficoltà.

Il Centro per l’Età Evolutiva, a Bergamo in via dei Partigiani 5, si avvale di un’équipe composta da esperti che lavorano a stretto contatto per offrire il servizio migliore. Fondato nel 2004 dagli psicologi Silvia Pesenti e Gian Marco Marzocchi è diventato negli ultimi 15 anni un punto di riferimento per accompagnare i ragazzi nel loro percorso di crescita.

La dottoressa Pesenti e il dottor Marzocchi spiegano: “Il Centro per l’Età Evolutiva è uno studio multidisciplinare nato per fornire alle famiglie e alle scuole servizi di consulenza sugli aspetti psicologici ed educativi di bambini e adolescenti. Eseguiamo valutazioni cliniche e terapie di tipo cognitivo, neuropsicologico e psicologico all’interno di un percorso di presa in carico di ragazzi con difficoltà comportamentali, di apprendimento scolastico, emotive e relazionali. Ci occupiamo, inoltre, di consulenza psicologica per bambini, ragazzi e giovani adulti predisponendo percorsi terapeutici personalizzati in base al profilo del singolo caso e del bisogno presentato: l’obiettivo è quello di promuovere il benessere e migliorare la qualità di vita del minore nel contesto in cui è inserito. Inoltre, effettuiamo consulenze per i genitori e gli insegnanti, il cui coinvolgimento spesso è un pre-requisito affinchè gli interventi suggeriti possano produrre risultati anche nel contesto familiare e in quello scolastico. Il nostro team è formato da una quindicina di professionisti con competenze specifiche per fasce d’età e include psicologi, neuropsichiatri infantili, logopedisti e terapisti della neuro-psicomotricità, che permettono di avere una visione a 360° delle problematiche. Il modello di lavoro, sia nella fase valutativa sia in quella terapeutica, è di tipo integrato e multimodale, cioè tiene in considerazione diversi aspetti del funzionamento del bambino e prevede il coinvolgimento, oltre che del minore, di genitori, insegnanti e, in alcuni casi, di altri adulti di riferimento. Un intervento in età evolutiva, infatti, è tanto più incisivo quanto più viene condiviso dalle persone che circondano il bambino”.

Il Centro mette a disposizione le sue competenze non solo per chi necessita di una valutazione diagnostica ma anche per genitori che hanno bisogno di una consulenza di base relativamente alle problematiche più comuni della crescita. Essere genitori è un mestiere complesso: ogni figlio è diverso e i dubbi sono frequenti quindi può essere utile avere un punto di riferimento con cui saltuariamente confrontarsi.

“Seguiamo in modo particolare i bambini e i ragazzi – aggiunge la dottoressa Pesenti – ma negli ultimi anni la nostra equipe si occupa anche di giovani adulti e arrivano richieste di consulenza anche da parte di over 30, i motivi principali sono il disorientamento nella scelta della scuola, dell’università o nell’avvicinarsi al mondo del lavoro, nella costruzione del proprio progetto di vita. In questi casi un confronto con uno psicologo in una fase critica e delicata della propria vita è vissuto con maggiore naturalezza e normalità rispetto ad anni fa”.

“Ci fa molto piacere – proseguono la dottoressa Pesenti e il dottor Marzocchi – quando a distanza di tempo incontriamo ragazzi che abbiamo conosciuti da bambini e che nel frattempo sono cresciuti e hanno individuato la propria strada e sono soddisfatti. Capita che tornino al Centro per chiedere un parere rispetto alle scelte che devono affrontare per proseguire nelle tappe successive della loro vita”.

Accanto all’attività clinica, il Centro organizza corsi e incontri di formazione per genitori, insegnanti e professionisti del mondo dell’educazione. Il dottor Marzocchi specifica: “Mettiamo a disposizione conoscenze e competenze specialistiche della nostra équipe attraverso l’organizzazione di Convegni o di Corsi di formazione. Realizziamo inoltre progetti di ricerca dedicati alla ​validazione di nuovi strumenti diagnostici (questionari e test); alla costruzione di percorsi abilitativi per bambini, ragazzi e genitori; e alla realizzazione di interventi nelle scuole per supportare docenti e alunni nel lavoro in classe”. Nell’ultimo anno è aumentata l’offerta formativa rivolta ai professionisti. Il dottor Marzocchi specifica: “Quest’anno abbiamo attivato un master sui disturbi dell’apprendimento scolastico e avviato un percorso di aggiornamento e formazione sul tema delle funzioni esecutive, quelle capacità che i bambini e gli adulti possono sviluppare per regolare il loro comportamento nel proprio contesto di vita. Abbiamo creato il programma Ferea che consente ai professionisti di formarsi per lavorare con i bambini che necessitano di un potenziamento delle Funzioni Esecutive.

Per concludere, guardando al prossimo futuro, la dottoressa Pesenti afferma: “Ci piacerebbe che richiedere una consulenza psicologica diventasse un’abitudine, è importante chiedere un parere quando ne sentiamo il bisogno come genitori ma anche offrire questa possibilità ai nostri figli, abituandoli ad aver cura del proprio benessere psicologico. Ciascuno di noi è sempre in evoluzione, spesso e sempre più precocemente ci viene chiesto di compiere delle scelte, in questi casi può essere d’aiuto un incontro con un professionista per stimolare una riflessione su noi stessi per dare l’orientamento che desideriamo alla nostra vita. Acquisiamo in questo modo un’abitudine ad ascoltarci e una conoscenza di noi stessi che diventa una bussola preziosa nei momenti in cui dobbiamo effettuare delle scelte e aiuta a prevenire difficoltà successive”.

Per avere ulteriori informazioni consultare il sito www.centroetàevolutiva.it oppure accedere alla pagina Facebook “Centro per l’Età Evolutiva“.