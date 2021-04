Zanetti Bergamo, Eleonora Fersino convocata in azzurro per Olimpiadi ed Europeo - BergamoNews

Sarà un’estate azzurra per il libero della Zanetti Bergamo Eleonora Fersino.

La Federazione Italiana Pallavolo ha infatti convocato la giocatrice bergamasca per eseguire le visite mediche valide per la stagione agonistica 2021 che vedrà la Nazionale italiana impegnata alle Olimpiadi di Tokyo e ai Campionati Europei.

Fersino, 21 anni, sarà al Centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa “Giulio Onesti” di Roma lunedì 12 e martedì 13 aprile.

Il libero della Zanetti Bergamo è cresciuta sportivamente nel Volley Clodia, squadra di Chioggia, la sua città natale, ed è rimasta nel Volley Pool Piave di Noventa di Piave dai quattordici ai diciotto anni, durante i quali ha cambiato ruolo da schiacciatrice a libero ed è stata convocata nelle Nazionali giovanili azzurre.

Nella stagione 2018-2019 è passata all’Imoco Conegliano, facendo il suo debutto in A1. In due stagioni ha conquistato due Supercoppe italiane, uno Scudetto, il Mondiale per club 2019 e la Coppa Italia 2019-20.