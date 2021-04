Tanta Atalanta, avanti con il Duvàn Duvàn, e per la volata Champions riecco Ilicic - BergamoNews

Vittoria sofferta. Sì va beh, ma quarto posto riconquistato alla grande, con l’attacco più forte della Serie A (71 reti contro le 69 dell’Inter), ottava vittoria nelle ultime nove partite, in piena corsa per la Champions League, a un punto dalla Juve terza e due dal Milan secondo.

E allora: d’accordo, si può migliorare, ci mancherebbe, ma non siamo un po’ incontentabili?

L’Atalanta vince a Firenze, per la seconda volta consecutiva su un campo che fino all’anno scorso era rimasto tabù per 27 anni. E già questo è un punto di partenza significativo.

Perché d’accordo che la Dea vola e ha il doppio dei punti dei viola, però non c’è mai nulla di scontato e di dovuto, tantomeno in una giornata che sembrava segnata a sfavore dei bergamaschi, con tutte le altre squadre, dall’Inter alla Roma, già vittoriose e quindi sedute comodamente sul divano a gufare sperando che i nostri eroi non riuscissero a guadagnare i tre punti a Firenze.

Poi vogliamo andare a vedere come hanno vinto le altre di testa? Hanno preso tutte i tre punti senza incantare, aspettando fino al fischio finale dell’arbitro per avere la certezza di aver fatto il pieno. A parte la Juve, ma il Genoa non era certo quello concentrato e ben disposto che a Bergamo aveva bloccato l’Atalanta sullo 0-0, con Ballardini arrivato da poco.

Fiorentina-Atalanta, il film della partita

Ma torniamo all’Atalanta. Primo tempo da manuale, da grande squadra: poteva finire quattro a zero anzichè due a zero. Due spanne sopra rispetto a una Fiorentina costretta solo a difendersi e tentare qualche abbozzo di contropiede, sempre neutralizzato in partenza.

Unico difetto per i nerazzurri, aver sciupato tante palle gol. Con la preoccupazione poi…

In effetti quello che si temeva è successo nel secondo tempo, quando dopo la solita occasione clamorosa mancata, la squadra ha avuto un blackout che in meno di dieci minuti ha portato al pareggio. Anche se nel frattempo erano stati sbagliati ancora un paio di gol.

Poi Ilicic ha sistemato tutto e non segnava un rigore da tre mesi, dalla vittoria sul Milan.

Insomma, l’Atalanta avrebbe potuto vincere a mani basse e invece ha corso qualche rischio, è vero. Però, proviamo a considerare qualche attenuante: intanto, il peso di dover vincere a tutti i costi, soprattutto dopo che le altre lo hanno già fatto.

E la giornata poco felice di Romero che è sempre una sicurezza, viene ammonito, Gasp lo toglie (salterà la Juve) e il suo avversario, Vlahovic, subito dopo fa due gol…

Mettiamoci anche un Muriel un po’ sottotono e però veniva da una settimana di acciacchi.

Ma le note positive sono molte di più, da Zapata superbomber (ora 64 gol, nella storia dell’Atalanta a una sola rete da Cominelli) e i gol sbagliati erano più da… Muriel, a un Malinovskyi mai visto così determinante, uomo assist com’era una volta il Papu.

Ai centrocampisti presenti sempre ovunque (e Freuler, diffidato, non è stato ammonito), a Gasperini che è il grande direttore d’orchestra di una squadra fantastica. E dopo la partita dice: “Ilicic? Ma dove va a star meglio che a Bergamo?”. Josip, domenica c’è la Juve e ancora tante altre occasioni per mostrare il tuo talento, finale di Coppa Italia compresa. Avanti così…