Piogge diffuse e neve ad alta quota - BergamoNews

Inizia una settimana con minori restrizioni e più possibilià di uscire. Sotto quale cielo a Bergamo lo illustra Maurizio Sabatino del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

Il transito di una profonda saccatura, avente il suo centro sui paesi scandinavi, condizionerà il tempo sulle aree centro settentrionali del Paese apportando, sulla Lombardia, fredde correnti nord-occidentali. Avremo quindi cieli molto nuvolosi associati a precipitazioni diffuse, localmente a carattere di rovescio, su gran parte del territorio. Quota neve che durante la giornata si assesterà intorno ai 1800/2000 metri in calo ad iniziare dalle ore pomeridiane. Attenuazione della nuvolosità e delle precipitazioni, ad iniziare dalle aree più occidentali, dalla mattina di martedì, in un contesto di residua instabilità.

Lunedì 12 aprile 2021

Tempo Previsto: Molto nuvoloso con piogge diffuse, localmente a carattere di rovescio e temporale, su gran parte della regione. Fenomeni che insisteranno lungo la fascia pedemontana e prealpina occidentale, con nevicate, inizialmente oltre i 1800/1600 metri, sui settori alpini della Valchiavenna e Livignasco, in calo da metà giornata a quote attorno i 1000 metri, che andranno ad interessare anche le cime orobiche. Dal pomeriggio attenuazione della nuvolosità ad iniziare dai settori occidentali della regione ma con decisa, residua, instabilità presente su Bresciano e Mantovano, ove non si escludono precipitazioni a carattere di rovescio/temporale.

Temperature: Minime in lieve aumento intorno a +8/+11 °C in pianura. Massime stazionarie sui settori centro occidentali intorno a +12 /+14 °C, in lieve aumento ad est intorno a +15/+17 °C in pianura.

Martedì 13 aprile 2021

Tempo Previsto: Al mattino molto nuvoloso con residue precipitazioni sui settori orientali della regione, nevose oltre i 1300 metri; rapido miglioramento sui settori occidentali con schiarite via via più ampie. Nel corso del pomeriggio le schiarite si estenderanno su gran parte del territorio, più ampie su quelli occidentali.

Temperature: Minime in calo con valori compresi tra +6/+8. Massime in calo ad est con valori compresi tra +10/+13 in lieve aumento ad ovest con valori attorno ai +15/+16.

Mercoledì 14 aprile 2021

Tempo Previsto: Sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Durante le ore centrali della giornata, sviluppo di nuvolosità cumuliforme che sui rilievi settentrionali, darà luogo a precipitazioni, localmente a carattere di rovescio.

Temperature: Minime in calo con valori compresi tra +3/+6. Massime comprese tra +13/+14.