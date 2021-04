Manpower Academy, la formazione per aprirsi al mondo del lavoro - BergamoNews

Un piano formativo in grado di fornire competenze specifiche alle persone che intendono imparare un mestiere in base alle esigenze delle aziende e del territorio bergamasco.

È l’opportunità di alta formazione offerta da Manpower Academy, il training center di ManpowerGroup, che si attiva grazie alla collaborazione con le aziende del territorio.

“Le academy che proponiamo sono pensate per le persone che devono inserirsi, o reinserirsi nel mondo del lavoro – spiega Roberto Mancinelli, Head of Manpower Academy -. Molto spesso i partecipanti sono ragazzi che stanno muovendo i primi passi nel mondo del lavoro: le Academy li accompagnano nella costruzione del proprio ruolo, nella definizione di una professionalità”.

Una duplice valenza: formazione in azienda, ma anche possibilità di farsi conoscere dall’azienda stessa, che può trovare tra i partecipanti i profili specializzati di cui ha bisogno, attivando spesso contratti di apprendistato che sottendono il proseguire della formazione, al terminare dell’Academy.

“Non ci rivolgiamo solo ai giovani – approfondisce Roberto Mancinelli – le Academy possono coinvolgere anche persone più mature uscite dal mondo del lavoro o che magari arrivano da aziende in crisi. In quel caso il lavoro consiste in un’attività di reskilling, cioè nel dare competenze nuove o aggiornare quelle che hanno per reintrodurli nel mondo del lavoro”.

Ma come si accede a questa opportunità?

“Prima di avviare l’Academy, realizziamo una selezione preliminare insieme all’azienda, per individuare le competenze minime richieste al candidato, e da quelle partiamo, lavorando soprattutto sulla motivazione ad affrontare tutto il percorso, finanziato completamente dai fondi di settore. In media i partecipanti ai corsi sono una decina e la durata dipende dalle competenze che devono essere acquisite, da un minimo di 80 ore fino ad un massimo di 250”.

Manpower, agenzia per il lavoro dedicata alla somministrazione e al permanent placement, è attiva a Bergamo da oltre vent’anni, e dal 2003 propone percorsi di formazione. La formula delle Academy è stata inaugurata nel 2018: da allora, su tutto il territorio nazionale sono state realizzate più di 200 classi.

“In Manpower Academy – conclude Roberto Mancinelli – ci occupiamo di formazione anche su altri livelli: oltre alle Academy, il nostro intervento si concentra sulle aziende, con la formazione dei dipendenti attraverso un nuovo approccio che si basa sulle neuroscienze cognitive”.