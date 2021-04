Formazione Academy Manpower al Mollificio Lombardo - BergamoNews

Otto persone selezionate hanno iniziato il percorso formativo proposto da Manpower Academy che si concluderà con l’assunzione da parte del Mollificio Lombardo delle figure professionali più idonee.

Qualche settimana fa si è tenuta la giornata di assessment, la parte conclusiva del processo di selezione.

“L’assessment – spiega Sara Pedrazzoli, Business Development Manager Manpower Academy – consiste in una giornata in cui presentiamo la rosa dei migliori candidati all’azienda, direttamente presso la sua sede, e insieme ad essa proponiamo ai candidati una serie di test e prove di abilità manuali per individuare gli allievi che verranno ammessi all’Academy”.

“I docenti di questa Academy – continua Pedrazzoli – sono i dipendenti dell’azienda, che formano gli allievi e al tempo stesso iniziano a conoscerli e a farsi conoscere. A loro volta gli allievi si interfacciano con persone che incontreranno sul posto di lavoro e svolgono un’attività di addestramento pratico entrando in reparto e adoperando macchine non inserite nel ciclo produttivo. Non lavorano espressamente, fanno affiancamento passivo agli operatori dell’azienda e cominciano a respirare il clima e a vivere i ritmi lavorativi”.

Il percorso formativo è iniziato il 25 gennaio scorso e si concluderà con la scelta dei migliori allievi, che verranno inseriti nell’organigramma dell’azienda attraverso Manpower; gli altri partecipanti verranno segnalati alle aziende del distretto.

Manpower Academy è il training Center di ManpowerGroup che si occupa di formazione con un duplice risvolto: Academy esterne con l’obiettivo di inserire personale nuovo in azienda; e Academy interne per la formazione dei dipendenti all’interno delle imprese, con focus su tematiche che possono riguardare il mondo della sicurezza, della formazione comportamentale, tecnica e manageriale, e molto altro”.