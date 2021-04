Corso di aggiornamento obbligatorio per amministratori di condominio - BergamoNews

Inizia il 7 maggio p.v. il III° corso di aggiornamento obbligatorio ai sensi del DM140/2014. Il corso, della durata di 19 ore complessive oltre l’esame finale, si svolgerà nei giorni di venerdì 7, 14 e sabato 15 maggio on line nel rispetto degli ultimi DPCM. L’esame finale invece si terrà alla sede di ANACI Bergamo in via Vincenzo Bellini, 43 a Bergamo, poiché ad oggi il Ministero non si è ancora espresso sulla deroga alla normativa.

Con il Decreto del Ministero della Giustizia nr 140 del 13 agosto 2014 è stato sancito l’obbligo per tutti gli amministratori di condominio di frequentare ogni anno formativo un corso di aggiornamento di almeno 15 ore e superane l’esame finale. Per anno formativo non si intende l’anno solare ma dal 9 ottobre all’8 ottobre dell’anno successivo, pertanto il corso di aggiornamento per l’anno formativo 2020/21 può essere svolto entro l’8/10/21. Per garantire a tutti gli iscritti all’ANACI Bergamo di partecipare al corso ne organizziamo almeno 4 durante l’annualità formativa.

L’ottenimento dell’attestato di superamento dell’esame finale del corso di aggiornamento è requisito fondamentale per continuare ad esercitare la professione dell’amministratore di condominio, poiché senza di esso la nomina è nulla.

Il nuovo Statuto associativo impone all’Amministratore iscritto ANACI di essere in regola con la formazione obbligatoria e ottenere 28 crediti formativi partecipando a convegni o seminari certificati ANACI. Gli associati ANACI Bergamo sono tutti in regola con la formazione prevista.

Un’altra novità introdotta dallo Statuto è la modifica ai requisiti per l’iscrizione all’ANACI. Infatti, coloro che hanno amministrato un condominio per due anni consecutivi negli anni dal 2010 al 2013 (ante riforma del condominio) possono chiedere l’iscrizione all’associazione, purché abbiano frequentato l’ultimo corso di aggiornamento certificato ANACI.

Nelle prossime pubblicazioni, i membri del nostro Centro Studi, affronteranno il tema del SUPERBONUS/ECOBONUS dal punto di vista fiscale, legale e tecnico.