Camino della taverna funziona male: intossicato 50enne di Ghisalba - BergamoNews

Nelle prime ore di lunedì 12 aprile 2021 in Habilita Istituto di Neuroriabilitazione ad Alta Complessità di Zingonia è stato effettuato un trattamento di ossigeno terapia in regime di emergenza per un paziente vittima di intossicazione da monossido di carbonio. Si tratta di T. J. Q. di 50 anni.

L’ incidente è avvenuto a Ghisalba. La causa dell’intossicazione pare sia da attribuire al cattivo funzionamento del camino ubicato in taverna. Una volta giunti i soccorsi il paziente è stato trasportato in Asst Bergamo Est (Ospedale Bolognini di Seriate). Il paziente è poi giunto in Habilita alle 02.05 di lunedì 12 aprile. Una volta concluso il trattamento di ossigeno terapia iperbarica il paziente è quindi stato inviato nuovamente all’ Asst Bergamo Est.