Bullismo e cyberbullismo, azioni concrete per aiutare i nostri ragazzi - BergamoNews

Prevenzione e monitoraggio sono le parole d’ordine per contrastare bullismo e cyberbullismo all’interno della scuola. La Fondazione EFP Sacra Famiglia di Comonte, sensibile a queste tematiche, ha fatto di queste parole d’ordine la guida delle molteplici azioni messe in campo, grazie soprattutto al coinvolgimento attivo dei tutor e dei formatori, alla presenza dello sportello d’ascolto e alla partecipazione ad iniziative territoriali.

Inoltre dal 2017 ha affidato a Benedetta Ghisleni, psicologa e referente dell’Ente per la tematica in essere, il compito di promuovere, anche attraverso un percorso dedicato, l’educazione all’uso consapevole della rete.

Con lei abbiamo fatto il punto sull’attività della Fondazione EFP e sui progetti in corso in questo periodo così delicato per gli studenti, nel quale l’educazione ai diritti e ai doveri legati all’utilizzo delle tecnologie informatiche assume un significato fondamentale.

Come si concretizza all’interno della scuola l’attività di monitoraggio e contrasto al bullismo?



Siamo da sempre molto attenti a queste tematiche, ben prima che la legge del 2017 prevedesse un referente di Istituto. Per noi la prevenzione al bullismo è un obiettivo trasversale alle diverse discipline, che abbiamo deciso di perseguire attraverso progetti ad hoc studiati sulle singole classi. Nel corso dell’anno scolastico proponiamo attività che variano a seconda dell’età degli studenti e delle problematiche che emergono durante le lezioni, oppure in risposta a richiesta specifiche dei ragazzi. Con questo approccio riusciamo a cogliere i bisogni contingenti e intervenire sulle dinamiche del gruppo classe, attraverso diverse attività che comprendono momenti di discussioni a partire da notizie di cronaca o vissuti più vicini ai ragazzi stessi, creazione di video o collage su tematiche specifiche, elaborazione di questionari per poter raccogliere dati tra gli studenti dell’Ente, con output sempre all’insegna della concretezza.

Come Istituto quest’anno siete stati selezionati come finalisti del progetto Hackathon di Regione Lombardia, incentrato proprio su bullismo e cyberbullismo…

Si’ un risultato di cui siamo orgogliosi e che viviamo anche come riconoscimento della grande attenzione che da sempre, come scuola, dedichiamo alla consapevolezza e alla prevenzione del bullismo. Si tratta di un’iniziativa che ha coinvolto 54 scuole provenienti dalle 9 province lombarde, per un totale di 121 partecipanti. Quest’anno abbiamo proprio sfiorato la vittoria, presentando due lavori molto particolari e ‘commissionati’ ad uno studente e una studentessa, Riccardo e Alessia, iscritti al quarto anno del corso tecnico commerciale, che hanno un talento particolare rispettivamente nella produzione letteraria e nelle arti grafiche.

In cosa si è concretizzato il loro lavoro sul bullismo?

Riccardo ha prodotto un testo letterario intitolato Lost Girl, che racconta di una ragazza. Una ragazza come tante, di quelle che oggi subiscono un body shaming continuo, che può sfociare in ansia, disturbi alimentari, disturbi d’umore, insicurezza generale verso se stesse e depressione.

Alessia invece ha realizzato un’opera artistica che rappresenta il cielo nuvoloso presagio di una tempesta. Il clima che, dentro una situazione di cyberbullismo può essere vissuta come sensazione di disagio e di pericolo. Nel dipinto ci sono anche due soggetti, due figure non definite che quindi forse non si conoscono. Di fatto dietro lo scherzo dei social, chi si conosce davvero?

Quali sono le richieste più frequenti da parte dei ragazzi, cosa sentono come ‘emergenza’ in questo periodo in cui le tecnologie hanno un ruolo ancora più pervasivo nella loro vita?

Abbiamo rilevato l’esigenza di affrontare temi legati alle conseguenze dell’uso delle tecnologie durante la pandemia, in una fase della vita dove l’unica connessione a ciò che era esterno da casa e socialità, erano proprio i social. Anche il sexting (ovvero l’invio di immagini con esplicito contenuto sessuale, attraverso applicazioni di messaggistica istantanea, ma anche attraverso social network) viene avvertito dal contesto formativo ed adulto, come questione primaria. Gli adolescenti tendono a condividere con facilità le loro foto anche private e intime, come se questo fosse normale.

Invece occorre educarli alla consapevolezza che questo comportamento potrebbe avere conseguenze negative, ed essere compromettente per il futuro, oltre che riportarli ai confini necessari che proteggono la parte intima della vita di ciascun individuo. Questo è un passaggio delicato, perché i nostri ragazzi attraversano la fase in cui stanno ancora definendo la loro identità, soprattutto di genere e non hanno ancora confini propri chiari e definiti.

In che modo le famiglie vengono coinvolte in questa attività di contrasto al bullismo portata avanti dalla scuola?



Tra i miei compiti come Referente c’è anche quello di attivare serate formative con le famiglie, perché serve collaborazione; lo sguardo deve essere anche il loro, affinché ci sia sinergia di intenti circa la prevenzione e perché il monitoraggio sia adeguato. Lo sguardo dell’adulto è spesso indispensabile per riconoscere situazioni critiche, soprattutto laddove il minore non riesce ad esprimere il suo disagio. Per questo incontriamo io ed il tutor, i genitori di ogni classe, almeno un paio di volte nel corso dell’anno formativo.

Un consiglio che si sente di fare ai genitori…

Riconoscere se e quando il proprio figlio è vittima di bullismo o cyberbullismo non è sempre facile. Sicuramente sono necessarie attenzione, ascolto e osservazione. Quindi occhi aperti e, soprattutto, disponibilità a conoscere le piattaforme dove i ragazzi si muovono. Non si tratta di controllo ma di acquisire consapevolezza degli strumenti e quindi anche di eventuali rischi annessi. E quando sussiste qualche dubbio, invitiamo i genitori a rivolgersi e stringere una collaborazione con la scuola per poter unire le energie nell’interesse dei ragazzi.

Su quali versanti la scuola sta lavorando?



Ultimamente abbiamo rilevato che i toni della comunicazione tra gli adolescenti sono in peggioramento a causa dell’utilizzo di un linguaggio giudicante e spesso al limite dell’aggressivo. Una tipologia di linguaggio che purtroppo viene normalizzato dai ragazzi, in sostanza, diventando abituale e del quale sono incapaci di rilevare le criticità.Per esempio utilizzano l’insulto, in modo decontestualizzato e privato di senso. Scoraggiare linguaggi e comportamenti di prepotenza e prevaricazione, oltre che di denigrazione, sarà sicuramente una delle prossime aree di lavoro per prevenire atti di bullismo unitamente alla sensibilizzazione alla problematica, sempre più crescente, della situazione del cambio di ruolo, quella linea sottile oltrepassata la quale la vittima passa a carnefice in modo immediato e senza rendersene conto.