Atalanta, un altro 3-2 tra dominio e sofferenza: ma ciò che conta è il quarto posto - BergamoNews

Ancora una vittoria per 3-2 per l’Atalanta di Gasperini.

Dopo il successo del Sabato Santo contro l’Udinese, i nerazzurri guadagnano altri tre punti ai danni della Fiorentina con tanta, troppa sofferenza in una giornata in cui le altre avversarie in corsa per la Champions League non steccano.

La pressione non era da poco dopo le vittorie delle dirette concorrenti: il primo tempo però è stata una risposta molto forte a tale pressione psicologica grazie all’asse Malinovskyi-Zapata che si è dimostrato caldissimo.

La Dea non è riuscita a trovare subito il terzo gol, facendosi così rimontare nella rimonta grazie a uno scatenato Vlahovic. Nel momento più delicato è fortunatamente arrivato subito l’episodio favorevole: Quarta colpisce con il braccio in area e Ilicic realizza il penalty.

Malgrado le numerose difficoltà incontrate, la formazione orobica mantiene il quarto posto in classifica in vista di un appuntamento che vale la stagione: domenica al Gewiss Stadium arriva la Juventus per uno scontro dalle forti emozioni per l’Europa che conta.

Le pagelle

Gollini SV: L’ex giocatore del Manchester United non compie un intervento degno di nota nel corso dei novanta minuti, raccogliendo dal sacco la doppietta di Vlahovic.

Toloi 6: Quando si lancia, il numero 2 rimedia qualche errore di troppo nelle linee di passaggio concedendo palloni di ripartenza alla viola. Da una sua leggerezza arriva l’ammonizione pesante per Romero. Al 60′ va vicinissimo alla rete personale, ma Dragowski battezza bene la conclusione sul primo palo.

Romero 6: L’intervento irruento (ma sulla palla) nei confronti di Vlahovic gli costa un’ammonizione pesante che lo costringerà a saltare il match con la Juventus. Il cartellino condiziona successivamente “Il Cuti” anche nell’affrontare il serbo nei successivi duelli: è per questo che Gasperini lo lascia negli spogliatoi nell’intervallo (Djimsiti 5,5: L’amnesia con cui l’albanese si fa saltare da Kouamè rischia di compromettere un intero match).

Palomino 7: Con la nuova e momentanea disposizione a quattro, l’argentino pare un navigatore esperto. “El tucumano” chiude con un numero “monstre” di recuperi: 17!

Gosens 6: Se Palomino viene esaltato da questo schieramento, ad uscirne un po’ penalizzato è il tedesco che si deve occupare maggiormente della fase difensiva, salendo in avanti con meno continuità.

De Roon 6,5: Dati alla mano l’olandese risulta uno dei più precisi nei passaggi effettuati. Lotta e “garra” non mancano mai nell’opporsi a Castrovilli.

Freuler 7: Lo svizzero è l’uomo ovunque, quello che corre sempre più chilometri degli altri. Oltre al dato statistico, nella sfida del Franchi il numero 11 si distingue anche per maturità nel gestire la diffida.

Pasalic 5,5: Il croato corre molto a coprire lo spazio tra attacco e centrocampo, ma risulta molto poco efficace. All’83’ con il destro appoggia a fil di palo il tap-in del “Game, set, match!”.

Malinovskyi 7,5: L’ucraino prosegue nel grande momento personale bissando il doppio assist sfornato nella gara contro i friulani. In particolare il tocco per Zapata sullo 0-2 è una delizia (Ilicic 7: Lo sloveno subentra con il piglio giusto. Non solo conquista e realizza, con brivido, il penalty decisivo, ma assiste in maniera efficace i compagni come in occasione delle palle gol di Pasalic e Zapata nel finale di gara).

Muriel 6: Serata non trascendentale per l’attaccante colombiano. Tra le giocate positive al 20′ grande imbeccata per il connazionale Zapata (Maehle 6: Il belga gestisce non senza qualche difficoltà le insidie che arrivano sul fianco destro con Biraghi).

Zapata 7,5: Super doppietta per la punta sudamericana nel primo tempo. Si divora almeno altre due chances nitide che avrebbero evitato un finale al cardiopalma alla squadra bergamasca (Miranchuk SV).