Tanta pioggia con qualche rara schiarita - BergamoNews

Pioggia. È già arrivata nella notte. Francesco Sudati del Centro Meteo Lombardo ci spiega quanto durerà

ANALISI GENERALE

Un primo sistema frontale dal Mediterraneo Occidentale ha raggiunto la Lombardia, portando un peggioramento con precipitazioni moderate e piuttosto diffuse. Un secondo impulso di origine atlantica giungerà invece tra la sera e la giornata di lunedì, seguito da un lieve calo delle temperature.

Domenica 11 aprile 2021

Tempo Previsto: Mattinata perturbata su tutta la regione con precipitazioni diffuse e di moderata intensità. Nevicate sui rilievi oltre i 1400/1600 metri. Dal primo pomeriggio attenuazione dei fenomeni e qualche schiarita a partire dai settori occidentali di pianura, in rapida estensione al resto del territorio. Dalla sera nuovo peggioramento a partire da ovest.

Temperature: Minime in lieve aumento intorno a +7/+9 °C in pianura. Massime in lieve calo intorno a +12 /+14 °C in pianura.

Lunedì 12 aprile 2021

Tempo Previsto: Giornata nel complesso perturbata con piogge, rovesci e qualche temporale su gran parte della regione, maggiormente concentrate al mattino e lungo la fascia pedemontana e prealpina occidentale, con nevicate inizialmente oltre i 1800/2000 m, ma con quota neve in calo dal pomeriggio. Temporanee chiarite nel corso del pomeriggio specialmente lungo le pianure.

Temperature: Minime in lieve aumento intorno a +9/+11 °C in pianura. Massime stazionarie ad ovest intorno a +12 /+14 °C, in lieve aumento ad est intorno a +15/+17 °C in pianura.

Martedì 13 aprile 2021

Tempo Previsto: Al mattino sul settore orientale della regione molto nuvoloso con precipitazioni residue, nevose sui rilievi oltre 1300/1500 metri; ad ovest rapido miglioramento con schiarite via via più ampie e debole favonio tra varesotto, comasco e milanese occidentale. Nel corso del pomeriggio ulteriori schiarite su tutti i settori, specialmente quelli occidentali.

Temperature: Minime in calo. Massime in calo ad est, in lieve aumento ad ovest.