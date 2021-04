Palazzago al lavoro sul tempo libero: dal parco giochi inclusivo al campo sportivo - BergamoNews

Da un lato la realizzazioni di un parco giochi inclusivo, dall’altro il restyling dell’impianto sportivo-ricreativo di Gromlongo: sono due interventi che il Comune di Palazzago è riuscito finalmente a mettere in cantiere in concomitanza con la bella stagione, aggiungendo fondi propri alle somme destinate all’amministrazione rispettivamente da Regione Lombardia e Ministero dello Sport.

Riavvolgendo il nastro, il più “datato” è quello che riguarda la frazione di Gromlongo, la cui delibera di giunta risale addirittura al dicembre 2018.

L’ambito è quello del famoso bando sport e periferie, che fornirà un contributo a fondo perduto di 49.750 euro, pari al 50% dell’importo finale dei lavori: la restante parte, circa 50mila euro, è assicurata da fondi comunali.

I lavori, affidati alla Limonta Sport di Cologno al Serio, sono già partiti in questi giorni e prevedono la sostituzione del campo sintetico da calcetto, la riqualificazione del campo da bocce, la realizzazione di un percorso vita e di una pista da ciclocross per bambini. Il tutto accompagnato da una riqualificazione energetica, con l’impianto di illuminazione che sarà completamente a Led.

Il cantiere dovrebbe chiudersi entro la fine del mese di aprile, dando poi via libera al secondo intervento, quello previsto al Parco Alpini della Beita.

A inizio maggio inizierà infatti la realizzazione del parco giochi inclusivo, già approvato in giunta a settembre 2020 e cofinanziato da Regione Lombardia con un contributo a fondo perduto di 30mila euro: in questo caso l’amministrazione contribuisce con altri 15mila euro. I lavori sono stati affidati al Gruppo Dimensione Comunità di Bagnatica.

“Avremo questi due luoghi riqualificati in vista della bella stagione – sottolinea il sindaco Michele Jacobelli – Sono sempre stati ben tenuti, ma essendo datati avevano bisogno di una sistemazione. Stiamo cercando di sfruttare al massimo tutti i bandi a disposizione: finalmente il ministero ha sbloccato i fondi per quello riservato a Sport e Periferie, mentre per l’altro abbiamo trovato il sostegno di Regione Lombardia. Devo ringraziare l’assessore ai Lavori Pubblici Roberto Ernani Locatelli e il consigliere con delega Denis Martinelli per il loro impegno e buona riuscita di queste due operazioni”.