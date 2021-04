Internazionali d'Italia Series, a Nalles tris per Sara Cortinovis - BergamoNews

Tris d’assi per Sara Cortinovis che, dopo i successi di Andora e Capoliveri, si è imposta nella terza prova degli Internazionali d’Italia Series.

La portacolori della Four Es Racing si è infatti aggiudicata la Marlene Südtirol Sunshine Race rafforzando la leadership fra le juniores e dimostrando tutto il proprio valore anche a livello internazionale.

Al cospetto delle promesse della mountain bike mondiale, la giovane orobica ha saputo gestire al meglio le proprie forze risalendo la china dopo aver chiuso la prima tornata con mezzo minuto di ritardo dalle migliori.

In grado di riagganciare la testa nel corso del secondo giro, Cortinovis ha attaccato lungo l’ultimo passaggio della salita dell’Usignolo precedendo di undici secondi la tedesca Andrea Kravanja e conquistando così la prova dell’UCI Junior Series.

Maglia da leader conservata anche per Chiara Teocchi (Trinity Racing) che ha chiuso nella top ten la gara dedicata alle élite.

Sostenuta da un’ottima condizione fisica, la 24enne di Ponteranica si è confermata la miglior italiana al traguardo tagliando il traguardo di Nalles in ottava posizione con 4’30” di ritardo dalla francese Loanna Lecomte.

In campo maschile da segnalare infine il sesto posto fra gli juniores per il parrese Nicolas Milesi (Ciclistica Trevigliese) che è apparso ancora una volta in grande crescita