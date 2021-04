Cadono massi sulla provinciale tra Predore e Tavernola: strada chiusa - BergamoNews

Due massi di grosse dimensioni si sono staccati dal fronte roccioso, hanno sfondato le protezioni e sono caduti sulla strada provinciale ex469, tra i Comuni di Predore e Tavernola Bergamasca.

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di domenica 11 aprile. L’amministrazione di Predore ha subito lanciato un appello attraverso i propri canali social, invitando chi transita da quelle parti a prestare la massima attenzione nella circolazione, da e per Tavernola.

I massi sono caduti nelle vicinanze della villa ex Stoppani, in territorio di Predore. Sul posto sono intervenuti i tecnici della Provincia e i carabinieri. Allertati anche i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile. Non si registrano feriti.

Il sindaco di Sarnico, Giorgio Bertazzoli, ha postato un breve video, specificando che “la strada che porta verso Lovere è stata temporaneamente chiusa. Va quindi usato il versante bresciano”. Intorno alle 16,30 il tratto è stato bonificato e i massi (di circa 2 tonnellate ciascuno) rimossi.