Da Polynt e Officine Resta i primi sostegni al Fondo di solidarietà di Scanzorosciate - BergamoNews

Un Fondo comunale di solidarietà istituito dall’amministrazione di Scanzorosciate per finanziare servizi per i nuovi bisogni e sostenere famiglie e attività colpite dalle maggiori difficoltà. Le prime donazioni sono state effettuate da due realtà presenti sul territorio: il gruppo Polynt, società che opera nel mercato di nicchia degli intermedi per la produzione di polimeri la cui capogruppo Polynt spa ha sede proprio a Scanzorosciate ed Officine Resta che opera nel settore degli scambiatori di calore.

“Grazie a Polynt spa che ha donato 28 mila euro, a Officine Resta spa che ne ha donati 5 mila e all’Associazione Amici del MoyaMoya Onlus che ne ha donati 2 mila – scrive l’amministrazione comunale -, il Fondo si sta alimentando e presto potremo erogare nuovi servizi per rispondere ai bisogni dei nostri cittadini provati dal perdurare della pandemia, sia a livello economico che familiare e sociale”.

“Siamo vicini a chi è in difficoltà – si legge sulla pagina Facebook di Polynt -, e facciamo sempre del nostro meglio per supportare le comunità locali nelle quali si trova la nostra azienda. Siamo felici di aver contribuito con una donazione congiunta dei dipendenti della sede di Scanzorosciate e dell’azienda stessa a favore del ‘Fondo di Solidarietà'”.

“Durante l’anno 2020 – continua l’amministrazione comunale -, grazie ai fondi stanziati dal Governo Italiano e alle importanti donazioni ricevute da alcune imprese del territorio, siamo riusciti a sostenere alcuni servizi sociali, scolastici ed educativi importanti per le nostre famiglie; come amministrazione, abbiamo messo a punto alcune misure per sostenere le attività, come la riduzione della tassa rifiuti per le utenze non domestiche rimaste chiuse a seguito dei vari provvedimenti per il contenimento del contagio, mentre con fondi comunali abbiamo previsto, attraverso un primo bando che si è chiuso lo scorso 11 gennaio, contributi a fondo perduto per 40 mila euro a favore delle categorie commerciali ed artigianali più in difficoltà a causa del perdurare delle restrizioni”.

“Purtroppo tutto questo non basta -conclude l’amministrazione comunale-: il 2021 sarà un anno complicato soprattutto per le fasce più fragili della popolazione e per le categorie commerciali / artigianali più colpite dai provvedimenti nazionali (penso ai ristoranti e ai bar, alle palestre e ai saloni estetici …). I bisogni dei nostri concittadini sono in aumento e le risorse al momento a disposizione del Comune non consentono di soddisfarli tutti. Abbiamo quindi pensato di istituire questo Fondo di solidarietà per raccogliere le donazioni delle aziende di Scanzorosciate che non sono state danneggiate economicamente dagli effetti della pandemia”.