Un weekend tra nuvole pioggia - BergamoNews

Ultimo weekend da zona rossa, anche se le regole nei fine settimana non cambiano poi molto. Intanto andiamo a vedere che tempo farà a Bergamo con Francesco Sudati e il Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

Un primo sistema frontale dal Mediterraneo Occidentale raggiunge entro sera la Lombardia, portando un peggioramento generalizzato con precipitazioni moderate e diffuse. Un secondo impulso di origine atlantica giungerà invece tra la sera di domenica e la giornata di lunedì, seguito da un calo delle temperature.

Sabato 10 aprile 2021

Tempo Previsto: Al mattino generale aumento della nuvolosità, ma con scarsa possibilità di precipitazioni, che potranno essere solo locali e di breve durata. Dal pomeriggio cieli coperti su tutto il territorio con precipitazioni inizialmente molto deboli e a carattere sparso, in estensione a tutta la regione entro la tarda serata con intensificazione sui settori padani settentrionali e prealpini. Neve sui rilievi al di sopra dei 1400/1600 metri.

Temperature: Minime stazionarie intorno a +4/+7 °C in pianura. Massime stazionarie intorno a +15 /+17 °C in pianura.

Domenica 11 aprile 2021

Tempo Previsto: Mattinata perturbata su tutta la regione con precipitazioni diffuse e di moderata intensità. Nevicate sui rilievi oltre i 1400/1600 metri. Dal primo pomeriggio attenuazione dei fenomeni e qualche schiarita a partire dai settori occidentali di pianura, in rapida estensione al resto del territorio. Dalla sera nuovo peggioramento a partire da ovest.

Temperature: Minime in lieve aumento intorno a +7/+9 °C in pianura. Massime in lieve calo intorno a +12 /+14 °C in pianura.

Lunedì 12 aprile 2021

Tempo Previsto: Giornata nel complesso perturbata con piogge, rovesci e qualche temporale su gran parte della regione, maggiormente concentrate al mattino e lungo la fascia pedemontana e prealpina occidentale, con nevicate inizialmente oltre i 1800/2000 m, ma con quota neve in calo dal pomeriggio. Temporanee chiarite nel corso del pomeriggio specialmente lungo le pianure.

Temperature: Minime e massime senza variazioni di rilievo.