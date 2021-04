Treviglio, furto in un negozio e in una casa: denunciati 6 giovani - BergamoNews

Venerdì il personale del Commissariato di Treviglio, a seguito di specifiche attività investigative, ha segnalato all’Autorità Giudiziaria sei persone per due diversi furti, avvenuti a Treviglio nei giorni scorsi.

Sabato 3 aprile quattro ragazzi, in concorso tra loro, hanno asportato della merce senza pagare nei pressi di un negozio del centro, specializzato nella vendita di abbigliamento e oggettistica. I giovani sono entrati nell’esercizio commerciale una coppia alla volta. La prima, ha distratto la proprietaria simulando la richiesta di informazioni in una parte del locale distante dal registratore di cassa, mentre l’altra ha aperto lo stesso e sottratto il contenuto della cassa per poi uscire dal negozio con disinvoltura.

Dell‘avvenuto furto la titolare si è accorta solo successivamente e ha sporto denuncia al Commissariato cittadino. In seguito a delle prime attività di indagine, partite dalla visione delle immagini a circuito chiuso dell’esercizio commerciale e poi sviluppate e collegate ad altre iniziative investigative, i poliziotti hanno individuato i responsabili in quattro giovani tra i 25 e i 38 anni, coppie di fatto nella vita, italiani e residenti nella provincia di Bergamo, con precedenti specifici, che sono stati deferiti in stato di libertà per furto aggravato in concorso.

Altro episodio, nella giornata del primo aprile, quando gli agenti del Commissariato sono intervenuti a seguito di una segnalazione che indicava delle persone sospette nei pressi di un’abitazione cittadina. L’intervento della volante ha portato all’identificazione di una ragazza.

Secondo quanto ricostruito due ragazze di 20 e 22 anni, entrambe naturalizzate italiane e residenti nella provincia di Milano, avevano forzato la porta di ingresso di un appartamento e attraverso un’azione rapida avevano sottratto gioielli e valori per qualche migliaia di euro. L’attività di indagine ha portato alla loro identificazione, alla conseguente denuncia in concorso, oltre che al recupero della refurtiva, successivamente riconsegnata ai legittimi proprietari.