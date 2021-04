Sotto copertura, Amici, Speciale Eden o Wonder park? La tv del 10 aprile - BergamoNews

Per la prima serata in tv, sabato 10 aprile su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Sotto copertura”, con Claudio Gioè. Il commissario Michele Romano è da tempo impegnato nella caccia al boss della camorra di Casal di Principe Antonio Iovine , ancora a piede libero. Venuto a sapere di Anna, la “dama di compagnia” del boss, Michele, superando le resistenze dei superiori, mette su una squadra per pedinarla e intercettarla. Il boss, a un certo punto, per evitare sospetti sul loro rapporto, suggerisce ad Anna di trovarsi un fidanzato. Nata per calcolo, la relazione con Emilio si va approfondendo e Anna dovrà fare i conti la realtà, mettendo in pericolo anche l’indagine. Anna cerca inutilmente di continuare la sua doppia vita per proteggere Emilio e la sua famiglia dalla possibile vendetta di Iovine…

Su Canale5 alle 21.35 proporrà “Amici”, condotto da Maria De Filippi.

Nelle prime tre puntate hanno lasciato il programma Gaia ed Ema nella prima, Ibla e Leonardo nella seconda, Tommaso e Rosa nella terza.

Gli allievi della scuola di Amici sono divisi in tre squadre ciascuna capitanata da un professore di canto e una di ballo. Nello specifico, la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano è composta da Deddy (cantante), Enula (cantante), Sangiovanni (cantante), Serena (ballerina). La squadra di Arisa e Lorella Cuccarini da: Alessandro (ballerino), Martina (ballerina), Raffaele (cantante), Tancredi (cantante). La squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini da: Aka7even (cantante), Giulia (ballerina), Samuele (ballerino).

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm “F.B.I”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Tabula rasa”: Grace, una bambina di cinque anni, viene rapita da un cottage in un bosco. All’inizio, le indagini sembrano incolpare il padre della piccola. Maggie scopre che Nestor ha due figli che vivono con la sua ex…

Su RaiTre alle 21.45 ci sarà una nuova puntata di “Città Segrete”. Corrado Augias conduce i telespettatori alla scoperta di Firenze.

Su La 7 alle 21.15 trasmetterà “Speciale Eden – Punto di non ritorno”, condotto da Licia Colò.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.20 c’è “Bernadette – Miracolo a Lourdes”; su Italia1 alle 21.10 “Wonder park”; su La5 alle 21.45 “Inga Lindstrom – Nuovi amori”; su Iris alle 21.10 “Ipotesi di complotto”; e su Italia2 alle 21.10 “Hypercube – Cubo 2”.

Su Rai4 alle 21.20 sarà la volta della serie “Narcos Messico”. Il leader dei narcotrafficanti di Guadalajara, Félix Gallardo, deve fare i conti con i conflitti che si stanno creando all’interno del cartello mentre l’agente DEA Walt Breslin gli sta col fiato sul collo.

Su Rai5 alle 21.05 andrà in scena lo spettacolo “Occident Express (Haifa è nata per star ferma)”.

Haifa è un anziana donna irachena che nel 2015 percorre 5.000 km per sottrarre la nipotina alla guerra. Stefano Massini trasforma quel viaggio in un’epica moderna, affidata all’interpretazione di Ottavia Piccolo.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 “Operazione sottoveste” e su Mediaset Extra alle 21.05 la replica de “Le Iene show”.

