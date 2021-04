Robin Whalley, film editor di Bergamo, vola ai Bafta: "Pulp fiction m'ha stregato" - BergamoNews

“Il cinema fa parte della mia vita da sempre. È stato mio papà a farmi scoprire questo mondo che non abbandonerò mai”. La strada di Robin Whalley, video editor bergamasco, è sempre andata in un’unica direzione, verso un universo fatto di pellicole, di riprese, dove tutto è possibile.

Classe ’93, da Bergamo Robin è volato a Londra per inseguire il suo sogno. E ci è riuscito: ora vive nella città “delle infinite possibilità” da ormai cinque anni. Qui si è laureato alla National Film & Television School, dopo una dura selezione per essere ammesso.

“Dopo il diploma al Sarpi – racconta Robin – tentai di entrare alla Scuola Civica del Cinema a Milano, ma non è andata”. Questo non ha mai impedito a Robin di diventare quello che era destinato ad essere, un montatore professionista. Ora arrivano le prime soddisfazioni del mestiere: “The Fire Next Time”, il cortometraggio che lo vede impegnato come film editor, è ora candidato per la categoria “British short animation” ai Bafta 2021, i celebri “Oscar britannici”, che si terranno tra oggi, e domani, sabato e domenica 10 e 11 aprile.

In attesa di sapere il verdetto della prestigiosa giuria, Robin pensa già al futuro e sogna di diventare essere “un montatore di film di lungometraggio, distribuiti dei festival e nelle sale”.

Come è nato il suo amore per il cinema?

Robin Whalley, film editor bergamasco a Londra

Avevo sei anni. Mio papà mi portò per la prima volta al cinema: è amore da quel momento. Poi a quattordici anni iniziai a vedere film più ricercati, tra tutti fu Pulp Fiction di Tarantino a segnarmi particolarmente. Ricordo che in quegli anni, in cui mi capitava anche di vedere tre film al giorno, mi divertivo a creare video amatoriali. Andavo agli scioperi studenteschi ma non partecipavo, stavo sui lati della strada a filmare ciò che accadeva. Poi tornavo a casa, montavo i video e caricavo tutto su YouTube.

C’è un altro film a cui è particolarmente legato?

Sicuramente “Boyhood”, su cui ho scritto la mia tesi di laurea in Scienze dei beni Culturali. Mi ha colpito tantissimo, soprattutto perché è stato realizzato in dodici anni. Insomma, è un miracolo che questo film esista! In più amo il fatto che non sia un racconto pretenzioso, parla di situazioni comuni. Il concetto di fondo è: l’insieme di piccole parti crea un gran risultato. In questo caso si tratta di un lavoro enorme che tocca la vita stessa. Vedendo questo film si ha la sensazione di percorrere una vita intera, a metà tra la finzione e il documentario.

Il mix di finzione e racconto storico-documentaristico c’è anche in “The Fire Next Time“?

Si, è un esempio di alternanza di realtà e finzione. È ispirato di Londra del 2011, che si proseguirono per cinque giorni nei quartieri periferici della capitale. Ci furono saccheggi, episodi di sciacallaggio, alcuni negozi furono dati alle fiamme. Tutta la Gran Bretagna rimase sconvolta. L’idea di lavorare a questo evento è stata del regista, un mio compagno della scuola di cinema, ora collega.

Come si sviluppa la storia?

I protagonisti sono tre ragazzi di un quartiere periferico di Londra. Loro non vivono nella criminalità, ma si imbattono in storie di difficoltà o disagio. Un’ombra misteriosa inizia ad avvolgere la città, in una crescente tensione che farà scoppiare la rivolta. Si vedono immagini che ricordano le rivolte che abbiamo visto nelle città italiane lo scorso autunno e quelle di inizio 2021 negli USA. Lo scopo di questo film è proprio questo: parliamo di un fatto specifico, ma che può raccontare altre situazioni che si verificano in luoghi e in tempi diversi.

Quindi cosa rappresenta l’ombra?

Può essere interpretata in vari modi. Per noi è rappresentativa dello status quo, dell’ordine sociale e del mondo che non vuole o non può essere destabilizzato. Per questo è una forza oscura. Non si vede alla luce del sole, viene fuori solo quando c’è qualcosa che la provoca. L’ombra avvolgerà tutti, poliziotti compresi.

Prima di sbarcare ai Bafta 2021, il vostro progetto ha girato il mondo in diversi Festival. Che riscontro avete ricevuto?

Questo lavoro è già stato al Festival d’Annecy in Francia, il più grande Festival di animazione in Europa. Da lì siamo stati poi in vari Paesi, come Messico e USA, dove il progetto è stato presentato al Sundance, il festival fondato da Robert Redford dedicato al cinema indipendente. “The Fire Next Time” è stato selezionato nella sezione dei corti – in tutto cinquanta – tra diecimila film da tutto il mondo. L’esperienza al Sundance ci ha fatto capire effettivamente che il nostro lavoro ha realmente del potenziale.

E poi è arrivata la nomination ai Bafta. Un grandissimo risultato.

L’essere stati nominati ai Bafta è già di per sé una conquista per noi. Sicuramente il fatto di aver partecipato al Sundance negli USA ci ha dato parecchia visibilità, vediamo cosa accadrà stasera, quando sarà eletto il vincitore.

Quante persone hanno lavorato alla creazione del corto?

All’incirca una trentina di persone. Il tutto è nato come era il progetto di laurea della scuola di cinema, insieme al regista. Alla cerimonia della laurea presentammo una versione non finita, della quale non eravamo per nulla soddisfatti. MA sapevamo che il lavoro aveva del potenziale: valeva la pena finirlo. Questo ci ha portato a riprendere il progetto.

Come è stato realizzato?

È realizzato con la tecnica della “pittura su vetro”. Sono stati costruiti dei set veri e propri con dei modellini, girati come se fossero un film, ma completamente vuoti. Questi girati sono stati messi come base, su cui è stata sovrapposta l’animazione grezza. Dopodiché l’animazione grezza – la nostra linea guida – è stata sostituita dall’animazione finale attraverso l’uso di una lastra di vetro, messo orizzontalmente, e usava della pittura frame per frame, l’animazione dei personaggi. Questo richiede tantissimo tempo e tantissimo materiale. Gli animatori e il regista hanno fatto un lavoro enorme. Oltre al montaggio, il mio contributo è stato soprattutto all’inizio, nell’elaborazione della storia, un lavoro durato due mesi circa.

In cosa consiste esattamente il suo lavoro?

Il montatore è quella persona che riceve il girato e seguendo le sceneggiature, mette insieme le inquadrature di una scena e poi tutte le scene del film. Questo vuol dire che il famoso ciak che viene fatto all’inizio di ogni scena, è proprio per noi montatori, per sapere di che inquadratura di tratta. Il film diventa tale solo quando è montato. Prima di questo momento, è solo materiale grezzo.

Come la pandemia ha cambiato il suo lavoro?

Fortunatamente ho continuato a lavorare, come prima. È Londra che è cambiata. Questa città mi ha conquistato per i suoi teatri, tanti e sempre pieni. Per non parlare dei cinema. Quando cammini per Londra hai sempre la sensazione che qualcosa stia per succedere. Per noi che lavoriamo nel campo dell’arte, Londra è la città delle possibilità!

Da bergamasco, come è stato vivere la prima ondata lontano dalla tua città di origine?

È stato doloroso, non ci sono altre parole per definire quello che ho provato. È stato così da bergamasco e da figlio. Il Covid ha portato via mio padre, la persona che mi ha fatto scoprire il cinema. A lui devo quello che sono ora. Il mio desiderio più grande ora è di vaccinarmi e ritornare alla vita vera.