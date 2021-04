Rimesso a nuovo il sagrato della chiesa del cimitero di Bergamo - BergamoNews

“Ultimato il nuovo sagrato della Chiesa di Ognissanti al Cimitero. Al posto dell’orribile spianata di asfalto, oggi si presenta in pietra, dando dignità al luogo e ulteriore bellezza alla Chiesa. Adesso i lavori proseguono anche sui marciapiedi laterali e sul retro. A breve il restauro interno dopo 55 anni, con pulizia del mosaico, della Via Crucis, la tinteggiatura e levigatura del pavimento. Qualche disagio utile per riportare al giusto splendore questa bellissima Chiesa”. È l’annuncio dell’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Bergamo, Marco Brembilla, su Facebook.

La chiesa di Ognissanti al cimitero monumentale era salita agli onori della cronaca quando in piena pandemia Covid, nel marzo del 2020, venne utilizzata come camera mortuaria per riporre tutte le bare in attesa di sepoltura o di cremazione.

Ultimato il nuovo sagrato della Chiesa di Ognissanti al Cimitero. Al posto dell’orribile spianata di asfalto, oggi si… Pubblicato da Marco Brembilla su Sabato 10 aprile 2021