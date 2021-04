Incidente stradale a Calusco d'Adda: in ospedale mamma e bimba di 4 anni - BergamoNews

Incidente stradale in via Mille a Calusco d’Adda nel pomeriggio di sabato 10 aprile, alle 17.15, dove si sono scontrate due auto.

Immediato l’intervento dei soccorsi con i Vigili del fuoco volontari di Madone, due autoambulanze e i carabinieri. Sul posto anche una pattuglia di vigilanza italiana in ausilio per gestire la viabilità.

Due feriti, una bambina 4 anni è stata ricoverata in ospedale per accertamenti insieme alla mamma. Secondo i medici intervenuti sul posto le due pazienti sono state ricoverate in codice giallo.