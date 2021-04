Covid, Bergamo nelle ultime 24 ore sono 192 i positivi: 2.997 in Lombardia - BergamoNews

A Bergamo, tra città e provincia, il 10 aprile i nuovi positivi sono 192, meno rispetto ai 242 di venerdì 9 aprile.

La fascia d’età più colpita dal contagio resta quella dai 25 ai 49 anni, con 80 contagiati (comunque meno dei nuovi 86 di venerdì rispetto a giovedì). E due pazienti non ce l’hanno fatta.

A Livello regionale i nuovi casi positivi sono 2.997, meno dei 3.289 di venerdì. Il tasso di incidenza degli ultimi sette giorni è di 165. Migliora la situazione negli ospedali, con 193 pazienti in meno (6.059 in tutto) nelle degenze e 4 nelle terapie intensive (824).

LA SITUAZIONE NAZIONALE

Nelle ultime 24 ore sono risultati positivi al test del Covid 19 in Italia ben 17.567 persone, in leggero calo rispetto alla giornata di venerdì quando erano 18.938. Lo comunica il Ministero della Salute.

Dimezzato il numero della vittime nelle ultime 24 ore: 344 rispetto alle 718 di venerdì 9 aprile.

In totale i casi da inizio epidemia sono 3.754.077, i morti 113.923. Gli attualmente positivi sono 533.085 (3.276 in meno rispetto alla giornata di venerdì) mentre i guariti e dimessi dall’inizio della pandemia sono 3.107.069, con un incremento rispetto alla giornata precedente di 20.483.

Sono 320.892 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Nella giornata di venerdì i test erano stati 362.973.

Il tasso di positività risulta essere del 5,4%, in aumento di 0.2 rispetto a venerdì 9 aprile quando è stato del 5,2%

Sono 3.558 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, 45 in meno rispetto a venerdì nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 186 (venerdì erano 192). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 27.567 persone, 492 in meno rispetto al giorno precedente.