Al Pacì Paciana, il "tampone sospeso" per lo screening Covid - BergamoNews

Sabato 17 aprile dalle 15 alle 19 al centro sociale di Bergamo Pacì Paciana sarà possibile effettuare gratuitamente il tampone rapido per il Covid-19.

L’iniziativa è in collaborazione con la Brigata Sanitaria Soccorso Rosso e ha lo scopo di “costruire insieme pratiche dal basso che mettano al centro la tutela della salute collettiva, prima di ogni profitto”, si legge nel manifesto di presentazione.

Sarà necessario registrarsi all’ingresso nella zona del triage, dove volontari e infermieri accoglieranno le persone che desiderano effettuare lo screening. A seguire, nel tendone, i professionisti sanitari della Brigata effettueranno il tampone, richiederà circa 20 minuti di attesa prima dell’esito. Se negativi si potrà uscire tranquillamente, se positivi si applicherà la procedura standard: sanificazione e passaggio dei dati ad ATS per iscrizione al tampone molecolare gratuito.

“Lo chiamiamo ‘tampone sospeso’ – continua il centro sociale – se hai la possibilità, dopo esserti fatto il tampone, puoi donarci un piccolo contributo per sostenere la nascita del progetto anche nella bergamasca. Se non hai la possibilità puoi semplicemente fare quello gratuito”.

Il servizio è rivolto a tutti e tutte, senza limitazioni di costi.

“Dedicato soprattutto a chi, per via della crisi sanitaria ed economica, non può permettersi di sostenere le spese di un tampone rapido a pagamento. Siamo, inoltre, convinti che il diritto alla salute non possa essere un lusso a pagamento: è necessario sostenere prevenzione, gratuità e solidarietà”, conclude il comitato.

