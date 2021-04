A Colere Moioli fa rima con Tonoli, l'apripista in monosci apre i tricolori di snowboard - BergamoNews

L’attesa era tutta, ovviamente, per le campionesse di casa, con Michela Moioli pronta ad agguantare l’ennesimo Tricolore e Marika Savoldelli (figlia del Falco due volte vincitore al Giro d’Italia) in lizza per la Coppa Italia.

Ma i Campionati Italiani di Snowboard Cross di Colere hanni regalato meritata gloria anche a Franco Tonoli, testimonial d’eccezione di Orobiestyle.

Sabato 10 aprile si assegnano i titoli italiani seniores e la Coppa Italia allievi e ragazzi sulla pista del cross park con l’organizzazione dello Scalve Boarderteam e l’incredibile lavoro del team di Silvio Rossi che guida gli impianti. Al via i grandi protagonisti azzurri della stagione di Coppa del mondo, da Michela Moioli a Lorenzo Sommariva, passando per Omar Visintin. Le qualificaizoni avranno luogo alle 10.45, seguite dalle finali alle 12. Ad aprire le danze sarà però un atleta davvero speciale: Franco Tonoli.

Lui è un sessantunenne di Gazzaniga, paralizzato dal 2012, che insieme alla moglie Ileana Locatelli (morta nel 2020 e già nazionale di sci) ha condiviso l’immensa passione per la montagna e lo sport, facendone motivo di rinascita personale e contagiosa. Tonoli lo scorso inverno si è lanciato fuoripista con un monosci dallo Chalet dell’Aquila a Colere verso Valzurio, ora aprirà le prove tricolori. Venerdì 9 aprile nel corso degli allenamenti ufficiali ha proposto una prima discesa. I Campionati Italiani hanno già un vincitore.

Foto di Federico Gotti