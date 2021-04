Vaccini Covid, falsa partenza per disabili e familiari: "Molto delusi" - BergamoNews

Quando hanno letto le dichiarazioni dell’assessore a Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia Alessandra Locatelli (“A partire da venerdì 9 aprile, i lombardi in condizioni di estrema vulnerabilità e le persone con disabilità grave non in carico ad una struttura ospedaliera possono prenotare la vaccinazione anti-Covid”, l’articolo QUI), centinaia di bergamaschi hanno provato a registrare i propri cari con disabilità grave nella lista delle persone da vaccinare. Ma parecchi non hanno avuto fortuna.

Venerdì 9 aprile, infatti, sono state moltissime le segnalazioni arrivate alla nostra redazione di bergamaschi che non sono riusciti a registrare nell’elenco dei prossimi vaccinati i propri familiari o parenti con disabilità grave, riconosciuti dall’articolo 3 comma 3 della legge 104.

“Vi scrivo per segnalare – scrive la signora Flora M. – che da questa mattina cerco disperatamente ed inutilmente di prenotare il vaccino anticovid per mia sorella adulta (persona con sindrome di Down e disabile grave ex L. 104/92). Visualizzo un messaggio di errore secondo il quale mia sorella non rientrerebbe tra gli aventi diritto al vaccino. La qual cosa mi ha sorpreso parecchio perché mia sorella, per la sua patologia, rientra sia nella categoria dei vulnerabili che in quella dei disabili gravi. Ho contattato il numero verde regionale e l’operatore mi ha detto che stanno aggiornando gli elenchi. Sono trasecolata. La campagna vaccinale per i vulnerabili è programmata da tempo ed ancora oggi stanno aggiornando gli elenchi? Spero che la mia segnalazione (che so non essere isolata) possa servire a risolvere quanto prima il problema (qualunque esso sia) perché è davvero frustrante dover attendere ancora e privare dell’accesso al vaccino soggetti che avrebbero dovuto essere prioritari”.

“Quando ho messo i dati personali di mia figlia, tessera sanitaria e codice fiscale, il sistema mi ha risposto che i dati o erano sbagliati, oppure corrispondevano a quelli di una persona che non aveva disabilità gravi e che, quindi, non aveva diritto a entrare nella lista delle vaccinazioni – spiega Luca Patelli, presidente dell’Associazione Angelman, la onlus nata sul Lago d’Iseo per sostenere la ricerca scientifica sulla Sindrome di Angelman, una malattia genetica rara che si manifesta nei bambini a pochi mesi dalla nascita e che comporta serie disabilità motorie e cognitive -. A quel punto ho contattato il numero verde di Regione Lombardia che mi ha confermato quanto mi aveva detto il sistema poco fa: mia figlia non era stata segnalata come disabile grave e non era possibile prenotare il suo vaccino”.

Chi doveva mettere in lista queste persone? “L’operatore di Regione Lombardia – risponde il presidente dell’associazione – sosteneva che questo compito spettasse al mio medico di base, che ho subito contattato. A lui, però, non era stata data nessuna istruzione in merito da Ats, non sapeva di questa procedura”.

La schermata comparsa durante la prenotazione del vaccino

Numerose le segnalazioni arrivate alla nostra redazione nella mattinata di venerdì 9 aprile.

Ovviamente, senza vaccino sono rimasti non solo le persone con disabilità, ma anche i loro familiari che avrebbero avuto diritto alla dose.

Biosgna però specificare: per gli adulti con disabilità e i loro caregiver le prenotazioni sono da venerdì 9, mentre, come scritto dalla Regione Lombardia e dall’assessore Locatelli “per quanto riguarda gli assistenti familiari dei minori e delle persone con disabilità grave ed estrema vulnerabilità già vaccinate, a partire dal 16 aprile sarà possibile accedere al portale ed effettuare le prenotazioni”.

Ats Bergamo è stata informata del disservizio. Siamo in attesa di una risposta.