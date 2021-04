Stand By: il supporto per device di Imiberg e Automha - BergamoNews

Si è tenuta questa mattina, all’Istituto Imiberg di Bergamo, la conferenza stampa di presentazione del progetto Stand By.

Realizzato dagli alunni della classe IV I.T.E. dell’Istituto Superiore Imiberg in collaborazione con Automha, si tratta di un supporto per dispositivi tecnologici realizzato dall’assemblaggio di targhette scartate dal processo produttivo dell’azienda.

Innovativa e moderna, questa iniziativa ha permesso a Imiberg di partecipare al concorso nazionale indetto dal Ministero dell’Istruzione “La presidenza italiana del G20: progettare e lavorare per dare un volto nuovo al mondo in cui vogliamo vivere”. Rivolto alle Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado del territorio italiano, il concorso ha l’obiettivo di stimolare le riflessioni degli studenti riguardo l’utilizzo delle risorse naturali, lo sviluppo di tecnologie e metodologie per favorire la gestione dei rifiuti e la creazione di prodotti ecosostenibili. Gli studenti di Imiberg hanno scelto di partecipare al concorso attraverso un video che raccontasse l’esperienza vissuta.

«Per Automha – ha spiegato Roberta Togni, General Counsel e CSR Officer – l’educazione e la condivisione della cultura e della conoscenza sono concetti fondamentali, e per questo l’azienda è da sempre in prima linea per sostenere e rafforzare la valorizzazione e la formazione dei più giovani». Un esempio concreto dell’impegno della società in questa direzione è proprio il progetto Stand By. Questo si colloca in un contesto più ampio di Automha intitolato Fare impresa, in cui gli studenti di Imiberg sperimentano la struttura di un’azienda e il suo funzionamento, mettendo in gioco le proprie competenze e conoscenze per creare un modello di business. Già da alcuni anni Automha ha avviato questa iniziativa attraverso un’esperienza di alternanza scuola-lavoro, con l’obiettivo di rendere gli studenti maggiormente consapevoli del mondo economico attuale.

«Automha – ha affermato Matteo Rocchi, Products Service e Parts Supervisor dell’azienda bergamasca – ha preso la decisione di sostituire le targhette informative in alluminio, installate direttamente sulle macchine, con etichette più sostenibili. Sono orgoglioso che siano state consegnate agli studenti di Imiberg per dar loro una nuova vita e ridurre gli sprechi, impiegando in modo innovativo e concreto un prodotto che altrimenti sarebbe rimasto inutilizzato».

Stand By, il supporto per device di Imiberg e Automha

Dopo la consegna delle targhette i ragazzi hanno iniziato a studiare e progettare prototipi per dare nuova veste ai pezzi scartati dalla produzione dell’azienda, ed è così che è nato Stand By. Composto da tre etichette assemblate a due strutture in lega di alluminio peraluman, il prodotto è stato realizzato in laboratorio direttamente dai ragazzi, i quali si sono occupati sia della composizione sia del montaggio. Gli studenti hanno anche curato nei dettagli il design del prodotto, verniciando in nero le strutture, lasciando grezze le targhette per valorizzarne la provenienza industriale e realizzando sulle placchette frontali e posteriori il nome del gadget attraverso la tecnica della serigrafia.

Una volta definito il nome, il prodotto e il suo impiego, gli studenti si sono organizzati come una vera impresa per sviluppare e concretizzare il progetto ideato. In primo luogo, è stato definito l’organigramma dell’azienda per stabilire le specifiche competenze e responsabilità che spettavano a ogni singolo componente. Successivamente, dopo aver effettuato un’attenta analisi della domanda, della concorrenza e dei costi di produzione, sono state individuate le tre diverse tipologie di prodotti e i relativi prezzi (Giant 15€; Daily 12€; Travel 10€). Infine, è stato attivato un piano strategico di comunicazione, grazie al coinvolgimento del team di Marketing e Comunicazione di Automha.

Con grande orgoglio da parte degli insegnanti e della Preside dell’Istituto, i ragazzi hanno mostrato determinazione e serietà nella realizzazione del progetto. Il lavoro di squadra, la collaborazione e il confronto sono stati gli elementi principali che hanno permesso all’iniziativa di raggiungere un ottimo risultato: tutti i pezzi sono stati venduti in meno di due mesi. «Vedevo l’impegno e il coinvolgimento crescere giorno dopo giorno – ha affermato il Dirigente Scolastico di Imiberg Francesca Galbiati – così come la consapevolezza legata al concetto di fare impresa e sostenibilità».

Stand By promuove la sostenibilità e l’economia circolare, volta alla valorizzazione di modelli economici dedicati alla salvaguardia dell’ambiente e al riutilizzo di materiali che altrimenti rimarrebbero inutilizzati. Ed è proprio dal reimpiego di elementi di recupero che può nascere un nuovo progetto di business, come dimostrato da Stand By.

