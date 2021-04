Solidarietà alla Von Der Leyen: tutti in piedi al consiglio comunale di Lenna - BergamoNews

Venerdì sera a Lenna in occasione del Consiglio Comunale, il Sindaco, i Consiglieri Comunali unitamente al Segretario Comunale hanno deciso all’unanimità di svolgere la seduta in piedi per esprimere solidarietà alla Presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen.

Il riferimento è all’incidente diplomatico avvenuto lunedì ad Ankara, in Turchia, durante un incontro ufficiale tra Unione Europea e governo turco. All’inizio dell’incontro, la presidente della Commissione Europea è rimasta senza un posto dove sedersi, dato che le uniche due sedie disponibili erano state occupate dal presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, e dal presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan.

“Il gesto – spiega il sindaco Jonathan Lobati in un post su Facebook – non ha l’obiettivo di polemizzare sulle scelte di politica internazionale fatte da capi di stato stranieri, ma vuole rivendicare con forza i valori fondamentali di uguaglianza sui quali è fondata l’Unione Europea e tutti i suoi paesi membri. Valori per i quali ci dobbiamo battere”.