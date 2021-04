Per le attività commerciali a Dalmine arriva il cashback locale - BergamoNews

L’Amministrazione comunale di Dalmine mette in campo una serie di azioni volte a sostenere il commercio locale in questo difficile periodo. “Le restrizioni messe in atto per il contenimento del contagio, purtroppo, hanno messo in seria difficoltà le attività commerciali del territorio. Per questo motivo – spiega il sindaco Francesco Bramani – anche quest’anno abbiamo fatto il possibile per andare incontro ai nostri commercianti e aiutarli a superare questo momento così delicato. Anche per il 2021 viene confermata l’esenzione Tosap: bar, ristoranti e altri pubblici esercizi titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico sono esonerati dal pagamento e sarà permesso loro l’ampliamento laddove possibile per rispettare il distanziamento e permettere alle attività di lavorare. Inoltre, è prevista la riduzione della tassa rifiuti per tutte quelle attività che sono state costrette a chiudere nella zona rossa”.

Ma non solo: commercio e imprenditoria locale quest’anno potranno usufruire di un ulteriore aiuto da parte del Comune. “Ogni attività di negozi di vicinato, piccola distribuzione e somministrazione potrà usufruire del Cashback locale. Mediante una catena di acquisti – sottolinea Bramani – i commercianti potranno effettuare uno sconto del 20% rimborsato direttamente dal Comune”.