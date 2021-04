Outdoor: la terrazza di Laboratorio Italiano Design - BergamoNews

La primavera è giunta portando con sé la voglia di vivere all’aperto e godersi le temperature miti.

Nel parlarvi di una nostra realizzazione abbiamo deciso di stuzzicare la vostra fantasia e suggerirvi una valida soluzione per arredare i vostri outdoor.

Una premessa ed un consiglio: prima di ogni acquisto considerate tutte le variabili. Sappiamo che gli arredi da esterno non sono a buon mercato, ma ciò è giustificato dal fatto che, non solo devono essere esteticamente belli, ma soprattutto devono essere di ottimi materiali per affrontare le più svariate condizioni climatiche. Ciò detto, il prezzo più basso non sempre è il più conveniente. Nella scelta dell’arredo outdoor, così come per la connotazione da attribuire al vostro spazio esterno, dovreste mettere la stessa cura ed attenzione che si applica a quello interno in quanto i passaggi sono pressoché gli stessi.

Quando abbiamo realizzato il progetto si è deciso che la funzione da affidare a questi due ambienti sarebbe stata quella di un ulteriore soggiorno. Alle terrazze, collocate all’ultimo piano di un palazzo in centro città, si giunge, per la principale tramite una grande finestra scorrevole posta alle spalle della zona pranzo, mentre per la seconda si accede direttamente dal soggiorno, quindi l’idea di avere un luogo accogliente e rilassante ci è sembrato il ruolo perfetto. Inoltre, non avendo molti metri quadri a disposizione, era inutile sovraccaricare questi due spazi con una moltitudine di arredi che non consentissero poi lo sfruttamento delle stesse.

Poiché nella casa il colore e le fantasie sono molto presenti, per lo spazio esterno si è deciso per tonalità tenui e sobrie come il bianco e il tortora.

Il pavimento è stato rivestito con delle ceramiche di un nostro brand: Del Conca; abbiamo deciso di utilizzare questa soluzione così da inglobare le terrazze al resto della casa.

L’illuminazione, all’imbrunire della sera, è assicurata da un elegante punto luce posizionato, in maniera discreta sul reticolato metallico. Con una luce discreta, illuminerà le calde serate estive. Sarà poi, a discrezione del cliente, arricchirlo del tendaggio. Il chiarore è dato altresì dalle LedLine collocate in prossimità dei rivestimenti delle fiorire e ai piedi delle stesse. Due i materiali che prevalgono: il legno per ricoprire le fiorire collocate ai lati – la cui funzione è quella altresì di attribuire maggiore privacy coprendo delle piccole finestre – e l’alluminio degli arredi.

Per gli arredi si è pensato a Fast Outdoor: azienda italiana con cui collaboriamo da anni, dove innovazione, affidabilità, praticità ed estetica coesistono, dando vita ad un prodotto finito dalle linee pulite ed essenziali.

La struttura dei due divanetti è in alluminio color bianco, mentre i rivestimenti resistibili a qualsiasi condizione climatica, sono di color tortora. Questi sono collocati in modo da creare un unicum con chaise longue, ma all’occorrenza possono essere separati e posto in maniera frontale. Una poltrona, identica per materiali e colori, posizionata nella parte opposta ai divani è la giusta soluzione per un relax in solitudine.

Tre tavolini, sempre in acciaio bianco, di diversa altezza danno movimento e possono essere collocati separatamente in prossimità delle sedute.

L’idea che abbiamo voluto dare a queste terrazze è quella di un’eleganza e un comfort senza tempo, la cui longevità è attribuita non solo dai materiali, ma anche dallo stile.

S.R.

Press Officer

Laboratorio Italiano Design