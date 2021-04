"Dopo i dehors, il Comune aiuti ad ampliare bar e ristoranti anche in autunno" - BergamoNews

Il titolare del Contest Bar di via Bellini a Bergamo pone una questione interessante e importante per la sopravvivenza di queste attività, a partire dall’autunno.

Sono proprietario di un’attività nell’ambito ristorativo sita in Bergamo dal 2013 (Contest bar via Bellini 47) e vorrei avere, tramite la vostra testata, la possibilità di far presente un aspetto non debitamente tenuto conto nella gestione delle problematiche insite nella, ci si augura, imminente riapertura delle attività. Vi contatto in quanto credo siate la realtà più capace di mettere in comunicazione parte delle istituzioni con le effettive necessità dei cittadini e, mai come in questo caso, ve ne è una grande necessità.

Sono conscio delle difficoltà, già debitamente sviscerate, in merito alla fragilità della nostra categoria e delle filiere ad essa connesse, vorrei solo approfondire una tematica prospettica alla quale non vedo, nella migliore delle ipotesi, una soluzione positiva.

Faccio riferimento ad uno dei vostri più recenti articoli (26 marzo 2021: Prorogati 200 dehors realizzati nel 2020), trattato in modo professionale sia da un punto di vista logistico che da un punto di vista economico: mia preoccupazione è vederne limitato l’arco temporale del progetto.

Cercherò di argomentare nel modo più sintetico possibile: siamo una delle categorie più colpite che si appresta ad affrontare la stagione estiva senza la solidità che, seppur incerta, poteva vantare ad inizio della medesima stagione nell’anno 2020. Nella migliore delle ipotesi si avrà la possibilità di lavorare con le restrizioni già presenti a febbraio 2021 con l’ausilio da parte del Comune (a oggi non confermato) di vedersi rinnovato a titolo gratuito l’ampliamento laddove possibile (su cui gravano dei tributi legati allo smaltimento rifiuti). Confidando in tutto ciò questo permetterà di preservare un minimo le attività.

Sorge a questo punto spontanea una domanda: come dovremo aspettarci la situazione da ottobre 2021?.

A oggi non vi è ancora stata una reale percezione del lavoro all’attenuarsi dell’emergenza, viviamo in attività che hanno visto ridursi i propri posti a disposizione del 30-35% nella migliore delle ipotesi (secondo le disposizioni in tema di tutela della salute causa pandemia). È importante capire che le strutture, quando sono state formate erano studiate per soddisfare l’interezza dello stesso e non una parte così ridimensionata.

Ciò porta dei forti scompensi in termini di economia interna (macchinari, gestione spazi, etc.) e, soprattutto, un esubero del personale difficile da reintegrare nella sua interezza, anche estendendo temporalmente o acquisendo nuove competenze produttive, con il conseguente rischio.

Arrivando al punto vorrei sottolineare come non sia stata data la possibilità alle attività, facendosi carico comunque di un forte rischio, di creare un’alternativa a questa prospettiva sfruttando principi già messi in atto in passato senza che ve ne fosse una vera esigenza. Proporre una contribuzione a fondo perduto per le opere che permettano di mantenere la competitività economica dell’attività produttiva, finanziando parzialmente strutture prefabbricate autoportanti (non soggette alle disposizioni dell’edilizia) che permettano alle attività di ospitare lo stesso numero di avventori previsti pre-COVID19.

Credo che questa prospettiva potrebbe, oltre che aiutare l’economia reale, avere riscontri positivi: non creerebbe forme di assistenzialismo, vincolando a un investimento nella propria realtà gli imprenditori; salvaguarderebbe la posizione delle centinaia di lavoratori che con passione hanno tanto sacrificato per portare al livello di eccellenza nell’ambito del settore ricettivo che risulta essere la città di Bergamo.

Marco Danelli