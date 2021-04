Covid, in Lombardia calano ancora le terapie intensive: a Bergamo 241 nuovi positivi - BergamoNews

Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-2) e nei reparti (-249). A fronte di 56.476 tamponi effettuati, sono 3.289 i nuovi positivi (5,8%). I guariti/dimessi sono 3.613.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 56.476 (di cui 39.300 molecolari e 17.176 antigenici) totale complessivo: 8.570.894

– i nuovi casi positivi: 3.289 (di cui 153 ‘debolmente positivi’)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 648.463 (+3.613), di cui 5.503 dimessi e 642.960 guariti

– in terapia intensiva: 828 (-2)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 6.252 (-249)

– i decessi, totale complessivo: 31.595 (+92)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 881 di cui 310 a Milano città;

Bergamo: 241;

Brescia: 512;

Como: 213;

Cremona: 109;

Lecco: 116;

Lodi: 66;

Mantova: 155;

Monza e Brianza: 257;

Pavia: 228;

Sondrio: 108;

Varese: 319.