Aria più mite e umida: sabato arriva la pioggia - BergamoNews

Bellissimi i cieli di ieri, giovedì, sopra Bergamo, anche se la temperatura è più invernale che primaverile. Francesco Sudati del Centro Meteo Lombardo ci illustra come proseguirà il tempo nelle prossime ore e nei prossimi giorni.

ANALISI GENERALE

Dopo l’irruzione d’aria artica dei giorni scorsi, aria più mite ed umida si affaccia dall’Atlantico verso la Lombardia, avanguardia di un sistema frontale che tra sabato e domenica porterà finalmente un po’ di pioggia su gran parte del territorio.

Venerdì 9 aprile 2021

Tempo Previsto: Giornata stabile seppur con un aumento della nuvolosità già durante la mattinata per il transito di nubi irregolari su tutta la regione. In un contesto tuttavia variabile con cieli da poco nuvolosi a nuvolosi durante l’arco della giornata, ma senza fenomeni attesi.

Temperature: Temperature minime in lieve aumento, comprese generalmente fra i 2 ed i 5 gradi in pianura. Massime stabili fra 15 e 17 gradi.

Sabato 10 aprile 2021

Tempo Previsto: Aumento della nuvolosità fino a cieli coperti ovunque dal pomeriggio e da piogge, di debole intensità ed a carattere intermittente che già in tarda mattinata sul settore occidentale, che tenderanno ad interessare anche le altre zone dal pomeriggio o dalla serata. Nevicate sui rilievi oltre i 1400/1600 metri di quota.

Temperature: Temperature minime in deciso aumento, attestandosi fra i 6 e gli 8 gradi in pianura. Massime in deciso calo, attorno ai 10 e 12 gradi, locali punte sino a 13 e 14 gradi saranno possibili solo sul Mantovano.

Domenica 11 aprile 2021

Tempo Previsto: Giornata nel complesso con molte nubi e piogge su gran parte della regione, maggiormente concentrate al mattino e lungo la fascia pedemontana e prealpina, con nevicate oltre i 1400/1600 metri. Temporanee schiarite nel corso del pomeriggio/sera lungo le pianure.

Temperature: Minime stazionarie; massime in lieve aumento.