Gli specialisti degli Istituti Ospedalieri Bergamaschi per la salute delle donne - BergamoNews

Una settimana dedicata alla salute delle donne con visite e consulti gratuiti dedicati alla prevenzione e alla cura delle patologie femminili.

Dal 19 al 24 aprile il Policlinico San Marco e il Policlinico San Pietro – ospedali premiati con i Bollini Rosa – aderiscono alla (H)Open Week organizzata da Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere), in occasione della VI Giornata nazionale della salute della donna che si celebra il 22 aprile.

Dalle malattie endocrinologiche alla nutrizione, dalla prevenzione dei tumori ai disturbi e patologie ginecologiche. Sono diverse le iniziative pensate per la salute e il benessere delle donne di tutte le età. Un’occasione importante per prendersi cura di sé e della propria salute, anche – e forse ancora di più- in questo periodo di emergenza sanitaria.

Al Policlinico San Marco, il 19 aprile sono previste consulenze endocrinologiche gratuite mentre il 20 aprile ci si può sottoporre, sempre gratuitamente, all’esame impedenziometrico per la valutazione della massa magra e della massa grassa. Per entrambe le iniziative è obbligatoria la prenotazione al numero 035.886435.

Il Policlinico San Pietro mette invece a disposizione delle donne, per il 22 aprile consulenze nutrizionali gratuite per una corretta alimentazione sia in un’ottica preventiva nei confronti dei tumori sia in caso di malattia per aiutare l’organismo ad affrontarla nel miglior modo possibile, mentre il 23 aprile consulenze ginecologiche. Per entrambe le iniziative è obbligatoria la prenotazione al numero 035.604361.

Tutti i servizi offerti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it