Cieli tersi, temperature in salita, ma minime ancora sotto zero - BergamoNews

Con Maurizio Signani del Centro Meteo Lombardo scopriamo che tempo farà a Bergamo e nella provincia oroibica nelle prossime ore e nei prossimi giorni.

ANALISI GENERALE

Dopo la brusca irruzione d’aria più fredda di natura artica, il tempo è andato via via stabilizzandosi, grazie ad un temporaneo aumento della pressione atmosferica. Tempo stabile con cieli tersi che persisteranno anche nella giornata di giovedì, seppur in un contesto termico più invernale che primaverile, specie durante la notte ed al primo mattino. Quando le temperature potranno scendere localmente sin sotto lo zero in pianura. Un aumento delle nubi è atteso dalla giornata di venerdì, per l’avanguardia di una perturbazione atlantica che interesserà la Lombardia sabato, apportando le prime piogge in pianura e altre nevicate questa volta in quota oltre i 1600 metri.

Giovedì 8 aprile 2021

Tempo Previsto: Giornata di bel tempo sin dal mattino con cieli generalmente sereni ovunque, qualche nube di poco conto si presenterà nel corso del pomeriggio nelle aree di bassa pianura ma in un contesto sempre da sereno a poco nuvoloso.

Temperature: Temperature minime in ulteriore calo, con punte anche sottozero in pianura, comprese fra -2° e +2°C. Massime in lieve aumento fra 14 e 16 gradi.

Venerdì 9 aprile 2021

Tempo Previsto: Giornata stabile seppur con un aumento della nuvolosità già durante la mattinata per il transito di nubi irregolari su tutta la regione. In un contesto tuttavia variabile con cieli da poco nuvolosi a nuvolosi durante l’arco della giornata, ma senza fenomeni attesi.

Temperature: Temperature minime in lieve aumento, comprese generalmente fra i 2 ed i 5gradi in pianura. Massime stabili fra 14 e 16gradi.

Sabato 10 aprile 2021

Tempo Previsto: Giornata predominata da cieli coperti ovunque e da piogge, di debole intensità ed a carattere intermittente che già in mattinata tenderanno ad interessare a carattere sparso le aree pianeggianti. Deboli precipitazioni possibili anche sui rilievi Alpini, nevose generalmente oltre i 1600/1700metri di quota.

Temperature: Temperature minime in deciso aumento, attestandosi fra i 6 e gli 8 gradi in pianura. Massime in deciso calo, attorno ai 10 e 12gradi, locali punte sino a 13 e 14gradi saranno possibili solo sul Mantovano.