Birrificio Otus alla fiera di Rimini per "The digitale event for eating out" - BergamoNews

Si anima di aziende prestigiose e contenuti di spessore la piattaforma digitale di The Digital Event for Eating Out – raggiungibile registrandosi sul sito www.beerandfoodattraction.it -, una due giorni di talk su prospettive e strategie per la ripresa del mondo food&beverage organizzata da Italian Exhibition Group per il 12 e il 13 aprile prossimi.

L’evento costituisce la prima tappa di avvicinamento all’edizione in presenza di Beer&Food Attraction e BBTech expo, in programma dal 20 al 23 febbraio 2022 alla Fiera di Rimini.

Al centro dei talk, il tradizionale appuntamento dell’International Horeca Meeting di Italgrob, che si aprirà dopo i saluti di benvenuto alla due giorni del presidente di IEG, Lorenzo Cagnoni, del Presidente di FIC-Federazione Italiana Cuochi Rocco Pozzulo e del presidente di Italgrob Vincenzo Caso con l’incontro (h. 11:30 in diretta live dal set multimediale allestito al Palacongressi di Rimini) sul tema ‘L’Ho.Re.Ca. oltre il Covid, fra sostenibilità e rilancio del Made in Italy’.

Nutrito il parterre degli ospiti: dopo il presidente di Italgrob Vincenzo Caso e l’Amministratore Delegato di Italian Exhibition Group Corrado Peraboni, interverranno sulle tendenze e gli scenari futuri del mercato: il presidente di Trade Lab Luca Pellegrini, il presidente di Federalimentare Ivano Vacondio, il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti e il presidente di Federturismo Marina Lalli. Nella seconda sessione, dedicata a mercato, dati e focus del beverage, prenderanno la parola: il direttore di IRI Marco Colombo, il presidente di Assobirra Michele Cason, il presidente di Assobibe Giangiacomo Pierini, il presidente di Mineracqua Enrico Zoppas e Sandro Boscaini, presidente di Federvini. A moderare sarà la giornalista Paola Rota.

Sono 60 gli operatori presenti in piattaforma tra aziende sponsor, associazioni di settore e media partner. Tra questi anche 12 dalla Lombardia; in particolare 2 della provincia di Bergamo (Birrificio Otus di Seriate ed Edizioni Contatto di Mozzo), uno della provincia di Brescia , 2 della provincia di Monza Brianza, 7 della provincia di Milano e 1 di quella di Sondrio.

Innovazioni del mondo Horeca, ibridazione ed evoluzione del mercato, vendite digitali e lotta agli sprechi sono alcuni dei temi dei webinar della due giorni che, oltre all’International Horeca Meeting, vedrà gli interventi dei principali partner che hanno accompagnato Beer&Food Attraction e BBtech expo in questi anni, come: FIC-Federazione Italiana Cuochi, FIPE-Federazione Italiana Pubblici Esercizi, NPD Group, CERB Centro di Eccellenza per la Ricerca sulla Birra, Unionbirrai, Cast Alimenti, Unione Degustatori Birre, Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, e ancora media partner come Il Mondo Della Birra, Bargiornale e Food Service. The Digital Event for Eating Out è inoltre organizzato con la collaborazione e il sostegno dell’Agenzia ICE per la selezione e l’organizzazione di business meeting con buyer internazionali selezionati.

Cinquanta i visitatori internazionali confermati da 18 paesi, soprattutto europei (in particolare Spagna e Finlandia). Si tratta soprattutto di importatori e distributori di birre e bevande, selezionati dalla rete di regional advisor di IEG e dall’Agenzia ICE-Ministero Affari Esteri, che in piattaforma incontreranno le aziende sponsor.

BEER&FOOD ATTRACTION The Digital Event for eating out 2021

Data: 12-13 aprile 2021 (Full Digital); Organizzazione: Italian Exhibition Group SpA; info: www.beerandfoodattraction.it