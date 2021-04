A Bergamo l'abbigliamento per bambini ha un nome: 34bkids - BergamoNews

Prima era avvocato, poi è nata la sua bimba. Da quel momento in poi, la passione per i più piccoli ha preso il sopravvento. Anche nella vita professionale.

Lei è Manuela Arcaini, per tutti la ‘Manu’: dal 2012 proprietaria del negozio 34bkids in via San Bernardino, nel cuore di Bergamo.

Il suo store propone capi e accessori per neonati, bimbi e bimbe, puntando molto sull’abbigliamento unisex. “Una scelta stilistica ben precisa, improntata ad una maggiore sostenibilità”, tiene a sottolineare Manuela.

L’offerta di 34bkids si caratterizza per i marchi ricercati e indipendenti, oltre che per la rigorosa scelta dei tessuti: green eco friendly, sostenibili, di produzione europea e made in Italy.

Con l’arrivo della pandemia, Manuela ha dovuto in quale modo reinventare la sua attività. Per esempio aprendo uno shop online, puntando molto sulle consegne a domicilio e su un maggiore utilizzo dei social network.

“Quando le mie clienti storiche vedono un capo di abbigliamento sulla nostra pagine Facebook o Instagram, so già quali taglie tenere loro da parte, perché ho vestito i loro figli dalla nascita e li ho visti crescere con i nostri prodotti – spiega Manuela -. Vedere la fiducia ripagata nel tempo è sicuramente una delle soddisfazioni più belle del mio mestiere”.

Per maggiori info: http://34bkidsfashion.com/

Telefono: 338 334 5146