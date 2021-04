Matteo Pessina positivo al Covid-19: il centrocampista atalantino è asintomatico - BergamoNews

Anche Matteo Pessina positivo al Covid-19. Il giocatore, come comunica l’Atalanta, “in seguito ai test molecolari effettuati martedì 6 aprile è risultato positivo al Covid-19. E’ asintomatico ed è in isolamento”.

Già Pessina si stava allenando a parte rispetto al resto della squadra, come lo stesso Toloi che aveva giocato con la Nazionale la scorsa settimana.

E la positività di Pessina è evidentemente parte del focolaio che ha colpito gli azzurri: prima quattro componenti dello staff tecnico, poi Bonucci, Verratti, Florenzi e martedì Cragno, Grifo e Bernardeschi. In totale quindi almeno sette i giocatori colpiti da Covid-19 in Nazionale, più uno del Torino di cui non è stata rivelata l’identità.

Pessina dovrà quindi saltare la trasferta di Firenze in programma domenica prossima e verrà valutato per capire se potrà essere disponibile domenica 18, quando a Bergamo arriverà la Juventus.

L’elenco dei nerazzurri finora positivi (e anche guariti da Covid-19): Josip Ilicic (guarito), Marco Sportiello (guarito), Pierluigi Gollini (guarito), Duvan Zapata (guarito), Gian Piero Gasperini (guarito), Marco Carnesecchi (guarito), Ruslan Malinovskyi (guarito), Aleksej Miranchuk (guarito), Robin Gosens (falso positivo), Cristian Romero (falso positivo) e ora Matteo Pessina (in isolamento).