Covid, la curva rallenta: zero casi a Valgoglio dopo i vaccini di massa, i dati paese per paese - BergamoNews

Sono 1.752 i nuovi positivi al Covid-19 in provincia di Bergamo, nella settimana che va dal 31 marzo al 6 aprile, secondo l’ultimo report dell’Agenzia di Tutela della Salute.

“La dimensione statistica dei nuovi casi identificati su base comunale, ed il relativo tasso di incidenza per 1.000 abitanti – spiega Ats – mostra un decremento complessivo di nuovi casi pari a -197 contro i -100 della settimana precedente, corrispondente ad un decremento del 10% rispetto al -5% della settimana precedente”.

La media giornaliera di nuovi casi scende a 250 (278 la settimana precedente). “Ciò – prosegue Ats – appare corroborare ulteriormente i segnali osservati da tre settimane, che mostrano un rallentamento della curva epidemica. Il valore di incidenza complessivo settimanale, a livello provinciale, scende dai 197 casi di tre settimane fa e ai 170 della scorsa settimana ai 153 per 100.000 abitanti del periodo in osservazione”.

Le aree critiche sono rappresentate tuttora dagli ambiti confinanti con la provincia di Brescia e con quella di Cremona, mentre il numero di Comuni con zero casi incidenti sale dai 50 della scorsa settimana a 57. Tra questi il Comune di Valgoglio, dove Ats ha effettuato un intervento di vaccinazione di massa dopo che il paese era finito in zona rossa.

“In sintesi – concludono gli esperti di Ats – la situazione complessiva della terza ondata in provincia di Bergamo pare tendere, superata la fase di plateau, ad un decremento che, sia pur in fase di consolidamento in tendenza, necessita di maggiore stabilità, alla luce di alcuni ‘rimbalzi’ statistici di casi incidenti che si sono verificati nelle settimane scorse”.

I segnali di mitigazione dell’ondata epidemica sul territorio appaiono dunque consolidarsi, tant’è che iniziano ad emergere anche segnali di attenuazione dell’impatto sulle strutture ospedaliere, ancora impegnate in particolare per le terapie intensive. Un impegno, al momento, determinato in misura rilevante dai ricoveri a favore di cittadini non bergamaschi.

“Ma poiché c’è il rischio di possibili risalite della curva epidemica – è l’appello di Ats – resta indispensabile ribadire l’importanza di mantenere elevata l’attenzione sulla necessità di rispettare rigorosamente tutte le norme previste, in particolare sul distanziamento sociale e sull’utilizzo dei mezzi di protezione individuale in famiglia e nelle situazioni extra-famigliari”.

I nuovi casi dal 31 marzo al 6 aprile

Adrara San Martino 2

Adrara San Rocco 1

Albano Sant’Alessandro 15

Albino 12

Algua 0

Almè 1

Almenno San Bartolomeo 8

Almenno San Salvatore 14

Alzano Lombardo 15

Ambivere 2

Antegnate 5

Arcene 9

Ardesio 1

Arzago d’Adda 0

Averara 0

Aviatico 0

Azzano San Paolo 16

Azzone 2

Bagnatica 6

Barbata 3

Bariano 13

Barzana 4

Bedulita 1

Berbenno 2

Bergamo 173

Berzo San Fermo 1

Bianzano 0

Blello 0

Bolgare 24

Boltiere 8

Bonate Sopra 7

Bonate Sotto 5

Borgo di Terzo 3

Bossico 2

Bottanuco 13

Bracca 0

Branzi 0

Brembate 19

Brembate di Sopra 9

Brignano Gera d’Adda 10

Brumano 0

Brusaporto 18

Calcinate 12

Calcio 27

Calusco d’Adda 6

Calvenzano 5

Camerata Cornello 0

Canonica d’Adda 17

Capizzone 2

Capriate San Gervasio 18

Caprino Bergamasco 1

Caravaggio 35

Carobbio degli Angeli 10

Carona 0

Carvico 5

Casazza 9

Casirate d’Adda 11

Casnigo 1

Cassiglio 1

Castel Rozzone 9

Castelli Calepio 15

Castione della Presolana 3

Castro 9

Cavernago 4

Cazzano Sant’Andrea 2

Cenate Sopra 4

Cenate Sotto 8

Cene 3

Cerete 0

Chignolo d’Isola 5

Chiuduno 10

Cisano Bergamasco 7

Ciserano 11

Cividate al Piano 13

Clusone 5

Colere 0

Cologno al Serio 22

Colzate 0

Comun Nuovo 6

Corna Imagna 0

Cornalba 1

Cortenuova 1

Costa di Mezzate 5

Costa Serina 0

Costa Valle Imagna 0

Costa Volpino 43

Covo 8

Credaro 8

Curno 16

Cusio 0

Dalmine 31

Dossena 5

Endine Gaiano 6

Entratico 3

Fara Gera d’Adda 26

Fara Olivana con Sola 7

Filago 5

Fino del Monte 0

Fiorano al Serio 1

Fontanella 22

Fonteno 0

Foppolo 0

Foresto Sparso 2

Fornovo San Giovanni 16

Fuipiano Valle Imagna 0

Gandellino 1

Gandino 2

Gandosso 2

Gaverina Terme 2

Gazzaniga 6

Ghisalba 9

Gorlago 10

Gorle 12

Gorno 1

Grassobbio 8

Gromo 1

Grone 0

Grumello del Monte 23

Isola di Fondra 0

Isso 0

Lallio 9

Leffe 4

Lenna 0

Levate 19

Locatello 1

Lovere 21

Lurano 1

Luzzana 0

Madone 4

Mapello 2

Martinengo 35

Medolago 1

Mezzoldo 1

Misano di Gera d’Adda 7

Moio de’ Calvi 0

Monasterolo del Castello 1

Montello 6

Morengo 11

Mornico al Serio 5

Mozzanica 14

Mozzo 6

Nembro 7

Olmo al Brembo 0

Oltre il Colle 1

Oltressenda Alta 0

Oneta 0

Onore 0

Orio al Serio 3

Ornica 0

Osio Sopra 6

Osio Sotto 11

Pagazzano 0

Paladina 7

Palazzago 6

Palosco 14

Parre 1

Parzanica 0

Pedrengo 5

Peia 0

Pianico 1

Piario 0

Piazza Brembana 1

Piazzatorre 0

Piazzolo 0

Pognano 1

Ponte Nossa 0

Ponte San Pietro 8

Ponteranica 5

Pontida 4

Pontirolo Nuovo 7

Pradalunga 3

Predore 3

Premolo 2

Presezzo 6

Pumenengo 5

Ranica 6

Ranzanico 1

Riva di Solto 3

Rogno 36

Romano di Lombardia 52

Roncobello 0

Roncola 0

Rota d’Imagna 0

Rovetta 4

San Giovanni Bianco 2

San Paolo d’Argon 21

San Pellegrino Terme 3

Santa Brigida 0

Sant’Omobono Terme 5

Sarnico 9

Scanzorosciate 13

Schilpario 1

Sedrina 1

Selvino 0

Seriate 26

Serina 2

Solto Collina 0

Solza 2

Songavazzo 0

Sorisole 15

Sotto il Monte Giovanni XXIII 2

Sovere 17

Spinone al Lago 0

Spirano 3

Stezzano 15

Strozza 0

Suisio 5

Taleggio 1

Tavernola Bergamasca 0

Telgate 4

Terno d’Isola 6

Torre Boldone 7

Torre de’ Busi 4

Torre de’ Roveri 0

Torre Pallavicina 1

Trescore Balneario 12

Treviglio 68

Treviolo 18

Ubiale Clanezzo 0

Urgnano 32

Val Brembilla 2

Valbondione 2

Valbrembo 6

Valgoglio 0

Valleve 0

Valnegra 0

Valtorta 0

Vedeseta 3

Verdellino 16

Verdello 17

Vertova 1

Viadanica 5

Vigano San Martino 1

Vigolo 0

Villa d’Adda 3

Villa d’Almè 2

Villa di Serio 5

Villa d’Ogna 2

Villongo 16

Vilminore di Scalve 2

Zandobbio 3

Zanica 7

Zogno 4

1.752