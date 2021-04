Covid, altri 107 casi a Bergamo. In Lombardia positivo il 5,4% dei tamponi, 109 le vittime - BergamoNews

Sono 107 i nuovi positivi al Covid-19 in provincia di Bergamo, 2.569 in tutta la Lombardia a fronte di 46.718 tamponi effettuati (il 5,4%, ieri 8%) secondo i dati diffusi mercoledì 7 aprile.

I guariti/dimessi sul territorio regionale sono 3.866, per un totale di 642.145 da inizio emergenza – riportano dal Pirellone – mentre le vittime sono 109, che portano il totale dei morti nella pandemia a 31.373. Calano i ricoveri in terapia intensiva: (-11, per un totale di 834) e nei reparti ordinari (-48, per un totale di 6.595.

I dati del giorno:

– i tamponi effettuati: 46.718 (di cui 27.622 molecolari e 19.096 antigenici) totale complessivo: 8.460.138.

– i nuovi casi positivi: 2.569 (di cui 86 ‘debolmente positivi’)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 642.145 (+3.866), di cui 5.117 dimessi e 637.028 guariti

– in terapia intensiva: 834 (-11)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 6.595 (-48)

– i decessi, totale complessivo: 31.373 (+109)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 808 di cui 307 a Milano città;

Bergamo: 107;

Brescia: 298;

Como: 227;

Cremona: 90;

Lecco: 44;

Lodi: 43;

Mantova: 82;

Monza e Brianza: 160;

Pavia: 85;

Sondrio: 45;

Varese: 540