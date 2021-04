Azienda agricola De Toma: la storia del Moscato di Scanzo - BergamoNews

Arrivata ormai alla quarta generazione, l’azienda agricola De Toma può vantare una delle più antiche storie nella produzione del Moscato di Scanzo.

Il gioiello della casa è senza dubbio il Moscato di Scanzo, dall’aroma estremamente elegante dal colore rosso rubino e dai profumi seducenti, una produzione trainante che caratterizza l’azienda.

Ma oggi è tutto il marchio De Toma ad aver guadagnato una sua riconoscibilità, come garanzia di qualità e di filosofia produttiva che accompagna tutte le etichette, dal semplice vino di ogni giorno a quelli più complessi e difficili da realizzare.

Ci sono i rossi, come il Badessa, Capriccio dell’Abate, il Cardinale ed il prestigioso Camerlengo ma anche il Franciacorta Extra Brut, un Blanc de Blancs spumantizzato con Metodo Classico prodotto al 100% attraverso la vinificazione delle uve Chardonnay, frutto di una ricerca attenta ai dettagli. Ed è proprio per questa continua attenzione all’eccellenza che la “Maison” De Toma ha prodotto un Franciacorta che ha permesso all’azienda di soddisfare anche la richiesta di “bollicine” da parte di quella ristorazione stellata che già fa parte della sua importante clientela.

Una logica che De Toma non abbandona nemmeno nei suoi distillati come la Grappa bianca di Moscato di Scanzo, o in quella barricata, prodotta solo dalle vinacce degli antichi vigneti.

Nell’ampio panorama del marchio sono entrati anche dei dolci sfizi, dal panettone ai cioccolatini al Moscato di Scanzo ideati insieme al campione di pasticceria Cristian Beduschi e dal Professore Claudio Bonezzi.

Dal privato alla ristorazione di qualità e all’enoteca, i prodotti De Toma portano in giro per il mondo la storicità e la tradizione del territorio bergamasco, ma a fare la differenza, come accade da sempre per il marchio, è il più classico dei “passaparola”, il più fedele e sincero degli apprezzamenti.

Sempre attenta all’evoluzione del mercato, De Toma si è inserita nei vivaci circuiti dell’enoturismo che negli ultimi anni hanno vissuto una vera e propria esplosione: visite guidate in cantina e degustazioni, per mostrare direttamente al cliente la filosofia che sta alla base di ogni suo prodotto, lasciando così nell’esperienza vissuta un ricordo ricco di emozioni.