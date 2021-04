Ancora vento, poche nuvole, minime attorno allo zero - BergamoNews

Dopo il vento forte di martedì, cosa ci aspetta a Bergamo e in provincia? Risponde Maurizio Signani con il bollettino del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

Dopo la brusca irruzione d’aria più fredda di natura artica avvenuta nella giornata di martedì, mercoledì il tempo andrà via via stabilizzandosi, grazie a un temporaneo aumento della pressione atmosferica. Bel tempo quindi che persisterà anche giovedì, con cieli in prevalenza sereni su tutto il territorio seppur in un contesto termico più invernale che primaverile, specie durante la notte e al primo mattino. Quando le temperature potranno scendere localmente sin sotto lo zero in pianura. Un nuovo aumento delle nubi è atteso nella giornata di venerdi, seppur senza fenomeni attesi.

Mercoledì 7 aprile 2021

Tempo Previsto: In mattinata ultime nubi residue sparse sul territorio, in veloce diradamento nel corso della mattinata stessa con cieli a divenire generalmente sereni o poco nuvolosi. Bel tempo anche durante il pomeriggio e la serata con cieli sempre prevalentemente sereni ovunque, eccetto innocui addensamenti presenti solamente lungo i crinali Alpini confinali.

Temperature: Temperature minime in forte calo, localmente vicine agli 0°C in pianura, e generalmente comprese fra +1° e 4°C. Massime anch’esse in generale diminuzione, comprese fra 10 e 12 gradi. Zero termico stabile fra 800 e 1000 metri di quota durante le ore centrali della giornata.

Venti: Venti tesi localmente moderati da nord-nordovest sui settori Alpini ed in pianura, specie sui settori centro occidentali della regione.

Giovedì 8 aprile 2021

Tempo Previsto: Giornata di bel tempo con cieli generalmente sereni ovunque. Qualche velatura in transito è attesa dalla serata e a seguire nella notte.

Temperature: Temperature minime in ulteriore calo, con punte anche sottozero in pianura, comprese fra -2° e +2°C. Massime in lieve aumento fra 14 e 16 gradi. Zero termico in aumento attorno ai 1600/1800 metri di quota sulle Alpi.

Venti: Venti generalmente deboli occidentali in pianura, con raffiche da sud nel Pomeriggio nel Pavese. Sempre deboli da ovest, nordovest in quota.

Venerdì 9 aprile 2021

Tempo Previsto: Giornata stabile seppur con il transito durante la giornata di nuvolosità irregolare su tutto il territorio regionale, in un contesto di tempo spiccatamente variabile con cieli da poco nuvolosi a nuvolosi. ma senza fenomeni attesi.

Temperature: Temperature minime in lieve aumento, comprese fra i 2 ed i 5gradi in pianura. Massime stabili fra 14 e 16 gradi. Zero termico anch’esso stabile attorno ai 1800metri di quota durante le ore centrali della giornata.

Venti: Venti deboli generalmente variabili in pianura, con raffiche tese da sud nel Pavese durante il pomeriggio. Da deboli a tesi prevalentemente occidentali in quota sulle Alpi