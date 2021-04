Proteste dei ristoratori, mercoledì Confesercenti incontra il Prefetto di Bergamo - BergamoNews

In occasione della giornata di mobilitazione nazionale promossa da Confesercenti “Portiamo le imprese fuori dalla pandemia”, una delegazione di Confesercenti Bergamo sarà ricevuta mercoledì 7 aprile dal Prefetto di Bergamo, Enrico Ricci.

L’incontro, fissato per le 11 in via Torquanto Tasso a Bergamo, sarà anche l’occasione per rilanciare una petizione on line a cui tutti gli imprenditori potranno aderire da mercoledì sul sitowww.confesercenti.it

La Confederazione dei commercianti di Bergamo, presieduta dal Presidente Antonio Terzi, consegnerà un documento che attesta le ragioni della protesta e della campagna di sensibilizzazione, rivolta alle istituzioni e all’opinione pubblica, per dare voce alle necessità e alle richieste sempre più urgenti delle attività del commercio al dettaglio, dei pubblici esercizi e del commercio su area pubblica: sostegni adeguati alle perdite realmente subite e ai costi fissi sostenuti, credito immediato e un piano per permettere alle imprese di riaprire in sicurezza.

Nel frattempo, nella giornata di martedì si sono registrate delle tensioni davanti alla Camera dei deputati, con scontri tra le forze dell’ordine, schierate in assetto antisommossa a protezione di piazza Montecitorio, e i partecipanti a una manifestazione indetta dagli esercenti, tra cui ristoratori, gestori di palestre, venditori ambulanti. I manifestanti hanno chiesto al governo Draghi riaperture immediate. Feriti alcuni agenti.