Milan, Atalanta, Juve, Napoli e le romane: tre posti per 6, la corsa Champions ai raggi X - BergamoNews

Nove giornate, 27 punti in palio: la volata per la Champions League può partire. Con un prologo importante: il recupero di mercoledì 7 aprile tra Juventus e Napoli rimetterà in equilibrio il numero di partite giocate tra le squadre che al momento occupano le posizioni dalla seconda alla quinta.

In ritardo, a quel punto, rimarrebbe solo la Lazio, oggi sesta, che ha saltato la sfida col Torino del 2 marzo a causa del focolaio Covid nel gruppo squadra granata: tra le due società è in corso una battaglia legale che promette di andare per le lungo, col rischio che quei tre punti in palio, decisivi da un lato per un posto nelle coppe europee e dall’altro per la salvezza, rimangano in sospeso fino a maggio inoltrato.

Partendo da questi presupposti fondamentali, oggi la classifica dice che l’unica praticamente certa di un posto in Champions League è l’Inter, che guarda tutti dall’alto verso il basso pur avendo ancora da recuperare la partita col Sassuolo.

Poi tutto appare apertissimo: dal Milan secondo alla Roma settima ci sono nove punti.

Analizziamo la situazione squadra per squadra.

Milan – 29 partite, 60 punti

Dopo aver guidato la classifica per buona parte del campionato, i rossoneri stanno vivendo una fase di flessione piuttosto netta. Non è un caso che sia coincisa con il calo di pedine fondamentali come Ibrahimovic e Hernandez, ma gli uomini di Pioli rimangono in piena corsa per un posto nella competizione europea più prestigiosa.

Solo due i punti di vantaggio sulla lanciatissima Atalanta e quattro su Juventus e Napoli che si trovano appaiate al quarto posto, l’ultimo che vale la Champions.

Il calendario non è semplicissimo. In sequenza: trasferta sul campo del Parma, bisognoso di punti salvezza; in casa con un Genoa rinato con Ballardini e il sempre ostico Sassuolo; trasferta a Roma contro la Lazio; in casa col Benevento prima del doppio impegno torinese con Juventus e Torino; infine a San Siro col Cagliari, che deve salvarsi, e l’ultima da brividi a Bergamo con l’Atalanta.

Atalanta – 29 partite, 58 punti

In un turno in cui Milan, Roma e Juventus hanno pareggiato, il successo contro l’Udinese ha assunto un valore maggiore rispetto ai tre punti.

I nerazzurri sono, probabilmente, la squadra più in forma del momento: sette vittorie nelle ultime otto giornate, in cui l’unico stop è stato imposto dalla capolista Inter in un match nel quale i ragazzi di Gasperini avrebbero meritato molto di più.

Muriel continua a essere in stato di grazia e la macchina di Gasperini gira sempre a meraviglia. Terzo posto in solitaria a -2 dal Milan, +2 su Juventus e Napoli e + 6 sulla Lazio, ma tutte e tre devono recuperare una partita.

Calendario con diverse insidie: si parte con la Fiorentina in trasferta, poi scontri diretti con la Juve (a Bergamo) e in casa della Roma che, pur se staccata in questo momento, coltiva sempre l’obiettivo europeo. Poi impegni sulla carta più agevoli con Bologna al Gewiss Stadium, Sassuolo e Parma in Emilia, Benevento in casa e Genoa a Marassi. A quel punto sarà il momento di pensare alla finale di Coppa Italia contro la Juventus, il 19 maggio. L’ultima, come detto, con il Milan: i giochi a quel punto potrebbero essere già fatti, ma in caso contrario sarà una guerra.

Juventus – 28 partite, 56 punti

Il pari nel derby non ha lasciato buone sensazioni in casa bianconera, in un ambiente già turbato dall’eliminazione in Champions per mano del Porto, da uno scudetto ormai quasi impossibile e dalle punizioni ad alcuni giocatori per aver violato le norme Covid.

Stessi punti del Napoli, che mercoledì sfida in un recupero che sa più di finale: una sconfitta spingerebbe i bianconeri fuori dai primi quattro posti, come non accade da tempo immemore.

Calendario non banale. Dopo il Genoa in casa c’è la complicata trasferta di Bergamo, prima di un trittico sulla carta più semplice con Parma (in casa), Fiorentina e Udinese (fuori). Il finale è infuocato: Milan e Inter in casa, nel mezzo la trasferta di Sassuolo. L’ultima è col Bologna, dopo aver disputato la finale di Coppa Italia con l’Atalanta.

Napoli – 28 partite, 56 punti

Discorso identico a quello fatto per la Juventus, anche se il periodo della squadra di Gattuso sembra leggermente meglio di quello bianconero: infermeria vuota e quattro vittorie di fila, anche se a livello difensivo c’è ancora molto da sistemare. Il recupero di mercoledì potrebbe essere lo snodo fondamentale.

Il calendario è complicato nel prossimo mese: Sampdoria a Genova, Inter e Lazio in casa, Torino in trasferta. Poi Cagliari (in casa) e Spezia (fuori) che lottano per la salvezza. Si chiude con Udinese e Fiorentina che non dovrebbero avere nulla da chiedere al campionato.

Lazio – 28 partite, 52 punti

Dopo il successo alla prima di ritorno contro l’Atalanta, i biancocelesti non hanno più fornito prestazioni convincenti e paiono in debito d’ossigeno, ma in qualche modo sono ancora aggrappati al treno delle prime. Hanno perso con Inter, Bologna e Juventus, e trovato successi striminziti con Cagliari, Sampdoria, Crotone, Udinese e Spezia.

Il sorpasso sulla Roma può dare entusiasmo e il gruppo, nonostante una forma precaria, dà segnali di unità e sacrificio. All’appello manca la partita col Torino, tre punti che peserebbero sulla classifica di entrambe.

Il calendario non sorride: si parte dalla trasferta di Verona e dalla sfida casalinga col Benevento. Poi gli scontri diretti di Napoli e col Milan in casa, probabilmente crocevia della stagione e senza possibilità di errore. Genoa, Fiorentina e Parma anticipano l’appuntamento del derby, alla penultima, mentre l’ultimo atto è col Sassuolo.

Roma – 29 partite, 51 punti

Se le speranze per la Lazio, con una partita in meno e un punto in più sono poche, quelle della Roma di centrare la qualificazione in Champions League sono ridotte al lumicino.

I giallorossi si confermano squadra dalle prestazioni altalenanti, ma sono ancora in corsa in Europa League: giovedì l’andata dei quarti contro l’Ajax, in una competizione che garantisce, in caso di successo finale, un posto nella coppa regina. In campionato la pecca maggiore è stata l’incapacità di fare bottino pieno negli scontri diretti e da qui alla fine della stagione ne ha ancora tre: Atalanta, Inter e Lazio.

Il calendario ha questi scogli e tante partite tranello: Bologna in casa e Torino in trasferta prima di ospitare la squadra di Gasperini all’Olimpico. Le trasferte di Cagliari e Genova con la Samp e la sfida interna al Crotone precedono il match con l’Inter a San Siro e il derby con la Lazio. Ultima a La Spezia con la squadra di Italiano.