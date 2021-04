Great Escapes veste gli amanti dello sport all’aria aperta - BergamoNews

Abbigliamento e accessori per lo sport outdoor, tecnici, di qualità, ma alla portata di tutti gli appassionati: è la mission che Great Escapes, marchio nato nella seconda metà degli anni ’80 a Valmadera (Lc) dall’esperienza degli alpinisti Pietro Corti e Antonio Peccati, porta avanti da sempre.

Due i negozi monomarca dell’azienda, uno a Lecco e l’altro a Bergamo, in via Ghislandi 2/C, ma sono tanti altri i punti vendita di articoli di abbigliamento sportivo, dalla Val d’Aosta al Friuli, dal centro Italia alla Sicilia, che distribuiscono i prodotti Great Escapes: tutti acquistabili anche dallo shop online.

“Cerchiamo di fare un prodotto che sia al tempo stesso di qualità ma anche trasversale, utilizzabile in più occasioni e non solo per una determinata attività o sport outdoor – spiega il titolare Arturo Milani – Alcuni capi, inoltre, sono pensati anche per il tempo libero in città o nella quotidianità, come pile o giacche a vento”.

La specializzazione, ovviamente, non poteva che essere di carattere alpinistico, con la continua ricerca di nuove soluzioni idonee a ogni situazione o ambiente: dai capi estivi a quelli invernali, dalla semplice passeggiata in compagnia all’arrampicata.

“Il focus che stiamo cercando di tenere – continua Milani – è quello di offrire capi di qualità reale a un prezzo interessante. Per noi è una sfida, è un ritorno alle origini e al riconoscimento del marchio anche grazie a un incessante lavoro di ricerca innovativa dei tessuti migliori, con tagli particolari e colori che li rendano polivalenti”.

Un lavoro che il titolare porta avanti insieme a un designer e a delle modelliste: tutto il processo avviene internamente, dal disegno del capo alla modifica dei disegni, fino alla produzione dei campioni, la prova e i test sul campo.

“Il nostro è un processo di continuo rinnovamento – aggiunge Milani – A livello commerciale stiamo riproponendo una vecchia formula che nel tempo era stata esclusa, vale a dire tenere merce a magazzino in modo da averla sempre per il cliente finale o il negozio. Per il negoziante è un grande vantaggio, perché il magazzino glielo garantiamo noi. Da un lato possiamo avere maggiore flessibilità nello sviluppo e nella progettazione delle collezioni e dall’altro possiamo presentarci sul mercato con nuovi prodotti ogni due o tre mesi. Diciamo che non abbiamo le stagionalità stagne, ma innoviamo e implementiamo la collezione in un work in progress continuo”.

Capi tecnici, dal design moderno, con ottima vestibilità e che garantiscono comfort nei movimenti, protezione termica, impermeabilità e leggerezza, fanno di Great Escapes il marchio ideale per tutti gli appassionati di montagna, che amano stare all’aria aperta e a contatto con la natura, con la certezza di indossare un capo molto affidabile.