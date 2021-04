Atalanta, Gomez nostalgico: "Se penso a Bergamo divento triste" - BergamoNews

“Se penso a Bergamo? Tristezza, ancora faccio fatica a guardare le partite dell’Atalanta. Mi fa male vedere i miei ex compagni, ma sono felice per loro perchè stanno facendo molto bene. So che squadra è ma non riesco”.

Lo ha detto il Papu Gomez a proposito del suo sofferto addio all’Atalanta nel corso di un’intervista a Sky Sport. “Oggi provo tristezza, speriamo che più passano i mesi e sia altro”, ha aggiunto l’argentino.

“Ancora cerco di capire come è successo tutto questo, so che non sono io il colpevole ma così non si poteva andare avanti. Ho preso la decisione giusta, sono contento e tranquillo”, ha detto ancora il Papu.

“Avevo grandi offerte dalla MLS, dall’Arabia, da tanti paesi con tantissimi soldi. Ma non mi interessava, la mia priorità era il Siviglia. Sapevo che c’era gente che mi voleva vedere ‘sparire’ in questi paesi ma adesso sono più che orgoglioso di essere qui”, ha concluso Gomez.