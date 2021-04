"Una targa per dire grazie ai soldati Russi arrivati a Bergamo per l'emergenza Covid" - BergamoNews

Lunedì 5 aprile il Gruppo informale culturale “Leone Tostoj” ha presentato al Comune di Bergamo la richiesta per poter apporre una targa nel cimitero monumentale o in un luogo idoneo suggerito dalla stessa Giunta in ricordo dei medici e dei soldati della Federazione Russa arrivati nella città bergamasca durante la prima ondata di Covid.

In un primo momento si era pensato a un monumento dove ricordare questo gesto di generosità.

Ma, visti i costi si è pensato ad una targa che, se tutto procederà bene, potrebbe essere inaugurata nel mese di Giugno 2021.

Non è possibile dimenticare come i medici e il persona militare della Federazione Russa hanno provveduto con grande generosità ad offrire aiuto alla città e alla provincia di Bergamo.

Questa targa sarebbe la terza dopo quelle di Brescia che verranno presto inaugurate

L’arrivo dei medici russi a Bergamo