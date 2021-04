Lovere, la rabbia degli Amici di San Giovanni: “Quanti incivili!” - BergamoNews

L’Associazione Amici di San Giovanni insieme ai gestori del Ristoro San Giovanni Lovere esprime il proprio rammarico nel vedere quanta inciviltà e maleducazione c’è da parte di chi sporca la zona del santuario e non si sogna di ripulirla al termine di una di quelle gite fuori porta preferite dai loveresi e non solo.

“San Giovanni – scrivono su Facebook mostrando immagini eloquenti – non è un isola felice dove si può salire e fare ciò che si vuole in barba alle regole vigenti. Gestire questa situazione da parte nostra e dei gestori non è semplice e fa ancora più arrabbiare quando si sale la mattina e si trovano numerose bottiglie e ricordi vari di chi viene a bivaccare portandosi cibo e bevande da casa (nulla in contrario… anzi), ma che lo sporco non solo non se lo riportano a casa come bisognerebbe fare ma non lo buttano neanche nei cestini che i gestori gentilmente e con pazienza lasciano a disposizione anche di chi non compra nulla al ristoro”.

Non parliamo poi dell’inciviltà nei riguardi delle attrezzature e degli arredi che troppo spesso si trovano rotti e deturpati.

“Noi continueremo a riparare, pulire e mantenere questo splendido posto pulito e accogliente ma se la situazione dovesse andare avanti così ci vedremo costretti a prendere provvedimenti e decisioni che, per colpa di pochi ignoranti, andranno anche a discapito dei tanti che frequentano San Giovanni con il giusto rispetto che questo posto merita”.